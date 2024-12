Classifica senza errori arbitrali: 16 giornata, altro rigore negato al Napoli

Weekend di polemiche in Serie A: penalizzate Venezia, Fiorentina e Parma. Dubbi sul penalty che sblocca Lazio-Inter.

Giornata arbitrale ricca di polemiche. Penalizzate il Venezia, la Fiorentina e il Parma. Negato al Napoli il nono calcio di rigore della stagione.

Fermo ancora Massa dopo Napoli – Roma e le strumentali polemiche mediatiche su Lukaku. Non conosce pause invece Mariani che fra campo, VAR e AVAR continua a combinarne di tutti i colori. Stravince l’Inter a Roma ma la gara è sbloccata da un dubbio calcio di rigore. Sul mani di Gigot è tutta da valutare la spinta che il giocatore laziale subisce da Dumfries.

Udinese – Napoli 1 – 3, Doveri (Marini – Pezzuto).

Dopo l’arbitraggio di Colombo (Napoli – Lazio) e le tante botte prese da Kvaratskhelia, con l’ottavo rigore negato al Napoli, non ci ha fatto mancare nulla Doveri che per la terza volta dirige il Napoli in campionato e per giunta dopo i disastri combinati in Napoli – Atalanta (XI). Ma questo capita quando non hai giornali e tivvù per far valere le tue mille ragioni e Napoli non ha giornali e tivvù. Sull’ennesimo rigore farlocco subito dal Napoli, si è fatto sentire Massimo Mauro che napoletano non è. Ecco le sue parole: “È una vergogna per il calcio. Non si possono fischiare questi rigori, Lobotka stava solo proteggendosi con le braccia attaccate al corpo. È un gesto istintivo, naturale. Assurdo penalizzare un difensore in questo modo”.

Il rigore assegnato all’Udinese per mani di Lobotka è da leggende metropolitane. Manca un rigore vero al Napoli per il fallo di Lucca su Anguissa su cui sorvola Doveri e si astiene Marini al VAR di farsi sentire. La ciliegina sulla torta arbitrale resta per Doveri aver fermato il gioco per curare il muscolo della gamba di Lovric.

Juventus – Venezia 2 – 2, Giua (Meraviglia – Di Bello).

Sfortunato ancora una volta il Venezia. Dopo la beffa di Milano contro l’Inter (XI), i lagunari sono fermati a Torino dal rigore farlocco concesso da Giua alla Juventus nei minuti di recupero per mani involontario di Candela.

Parma – Verona 2 – 3, Sozza (Gariglio – Mazzoleni).

Negato un rigore clamoroso al Parma quando Duda travolge letteralmente Bonny. Sozza fa cenno di continuare e dalla sala VAR ritengono opportuno non farsi sentire.

Bologna – Fiorentina 1 – 0, Fabbri (Abisso – Marini).

Al 10’ è incredibile il calcio di rigore negato ai toscani per fallo di Skorupski su

Gudmundsson, col pallone ancora in gioco. Resta silente il VAR.

Lazio – Inter 0 – 6, Chiffi (Mazzoleni – Serra).

Stravince l’Inter ma la gara è sbloccata da un dubbio calcio di rigore concesso ai milanisti per il mani di Gigot. Il giocatore laziale tocca il pallone con il braccio dopo aver subito la spinta fallosa di Dumfries. Nel contesto della gara non mancano i soliti capannelli nerazzurri ad ogni fischio avverso.

Classifica senza errori arbitrali 16 giornata serie A 2024/2025

Classifica reale Punti Classifica virtuale Punti Atalanta 37 Napoli 35 Napoli 35 Atalanta 34 -3 Inter* 34 Inter* 34 Fiorentina* 31 Fiorentina* 30 -1 Lazio 31 Lazio 29 -2 Juventus 28 Bologna* 25 Bologna* 25 Udinese* 24 +4 Milan* 23 Juventus 23 -5 Udinese* 20 Torino 20 +1 Empoli 19 Roma 19 +3 Torino 19 Milan* 19 -4 Genoa 16 Empoli 19 Lecce 16 Como 17 +2 Roma 16 Lecce 16 Como 15 Parma 16 +1 Parma 15 Cagliari 15 +1 Verona 15 Genoa 15 -1 Cagliari 14 Venezia 13 +3 Monza* 10 Verona 11 -4 Venezia 10 Monza* 9 -1

* Una gara in meno.

© Consentita la pubblicazione con citazione della fonte Napolipiu.com.