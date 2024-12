“Rigore scandaloso contro il Napoli!” Mauro non ci sta: ‘Una vergogna per il calcio”

L’ex azzurro non ha dubbi sull’episodio che ha penalizzato la squadra di Conte nel match contro l’Udinese.



Massimo Mauro non usa mezzi termini per commentare l’episodio che ha rischiato di compromettere la vittoria del Napoli contro l’Udinese. L’ex calciatore, intervenuto a Pressing su Mediaset, ha analizzato con foga il discusso rigore concesso ai friulani per il tocco di mano di Lobotka.

Una decisione che ha fatto infuriare l’opinionista: “È una vergogna per il calcio. Non si possono fischiare questi rigori, Lobotka stava solo proteggendosi con le braccia attaccate al corpo. È un gesto istintivo, naturale. Assurdo penalizzare un difensore in questo modo”.

Il Napoli ha dimostrato però una straordinaria forza mentale: nonostante Meret sia riuscito a parare il penalty, sulla ribattuta Thauvin ha trovato il vantaggio friulano. Ma la reazione degli azzurri di Conte è stata da grande squadra, ribaltando il risultato e conquistando tre punti fondamentali.

“Questa vittoria dimostra il carattere di una squadra che non si arrende davanti alle ingiustizie”, ha concluso Mauro, sottolineando la maturità di un gruppo che sa andare oltre gli episodi arbitrali controversi.