Serie A, bufera arbitri: rigore negato al Cagliari e penalty discutibile in Udinese-Napoli

Monta la protesta per le decisioni di Pairetto e Doveri: il tocco di mano di Kossonou ignorato in Cagliari-Atalanta, mentre a Udine rigore immediato contro Lobotka.

Esplode la polemica in Serie A per due episodi arbitrali controversi che stanno scatenando rabbia e proteste sui social. Nel mirino le decisioni di Pairetto in Cagliari-Atalanta e di Doveri in Udinese-Napoli.

Al 36′ di Cagliari-Atalanta, Kossonou intercetta in scivolata un cross di Deiola toccando il pallone prima con la gamba e poi con il braccio alto. Nonostante l’evidente impatto, Pairetto lascia proseguire senza l’intervento del VAR, scatenando le proteste dei sardi che hanno poi perso l’incontro per 1-0.

Ancora più discussa la decisione di Doveri a Udine, dove l’arbitro ha concesso un rigore all’Udinese per un tocco di mano di Lobotka, colpito da una pallonata, senza nemmeno consultare il monitor VAR. Una scelta che ha alimentato ulteriormente le polemiche sulla direzione arbitrale in Serie A.

I social network sono letteralmente esplosi di critiche per queste decisioni considerate da molti incoerenti e potenzialmente decisive per la classifica del campionato. Gli episodi hanno riacceso il dibattito sull’utilizzo della tecnologia e sull’uniformità di giudizio nelle decisioni arbitrali.