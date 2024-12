Rocchi designa Doveri al Napoli per la terza volta, gli altri premiati dopo gli errori a favore di Juve e Inter

Il designatore sceglie ancora Doveri per gli azzurri mentre continua a premiare chi ha favorito le squadre del Nord.

Gianluca Rocchi ha scelto nuovamente Doveri per una gara del Napoli, la terza in questa stagione. Una designazione che arriva mentre il designatore tiene fermi in Serie A Marinelli da due mesi dopo l’espulsione di Coincecao in Juventus-Cagliari e Massa da tre turni dopo il caso Lukaku in Napoli-Roma, entrambi fermati dopo le proteste dei media nazionali.

Completamente diverso il trattamento per chi ha favorito Inter e Juventus: Pairetto, dopo le polemiche di Monza-Inter alla quarta giornata, è stato subito promosso AVAR in Roma-Venezia e ha diretto Fiorentina-Milan alla settima. Sozza, che non ha espulso Gatti in Juventus-Torino, è stato premiato con Genoa-Cagliari alla giornata successiva.

Il caso più eclatante è quello di Mariani: dopo Inter-Napoli è stato promosso al VAR di Como-Fiorentina e all’AVAR di Parma-Atalanta. Ha poi diretto Cagliari-Verona e nonostante i due rigori negati ai sardi è stato ulteriormente premiato con il VAR di Juventus-Bologna e l’AVAR di Fiorentina-Cagliari, dove non ha visto due espulsioni bianconere e ha ignorato il fuorigioco di Koume. Per lui è arrivata anche la direzione di Lecce-Monza.

Lo stesso vale per Abisso, già al VAR di Bologna-Fiorentina dopo i due rigori concessi all’Inter. Il meccanismo appare ormai consolidato: chi penalizza le squadre di Milano e Torino viene fermato dopo il clamore mediatico, con conseguente danno economico. Chi sbaglia a loro favore viene invece immediatamente riutilizzato, come dimostrano i casi di Mariani, Sozza e Abisso. Una tendenza che prosegue da tempo nel panorama arbitrale italiano.