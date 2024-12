Classifica senza errori arbitrali 15 giornata: Abisso e Marchetti nel mirino. Il caso dei rigori Inter

Due rigori generosi per i nerazzurri, mancano due espulsioni nel match della Juventus. Il VAR resta silente nei momenti decisivi.

Benvenuti nel campionato degli arbitraggi personalizzati per le squadre di Milano e Torino, con annessi media a servizio permanente. Vedasi i rigori assegnati all’Inter e i cartellini rossi aboliti per la Juventus. Meno fortunato il Napoli destinato a vincere sempre nel campionato delle svariate misurazioni arbitrali.

Al Napoli, senza ricordare il Mariani di Inter – Napoli, non capitano mai arbitraggi all’Abisso o alla Marchetti. A differenza dei rigori assegnati per presunti falli fuori area, al Napoli si pesano finanche le trattenute (Zaccagni all’83’) e si interpretano i colpi di mano, forse fuori area, (Tavares al 27’).

Sul disastroso arbitraggio di Abisso a Milano e il raddoppio di Marchetti a Torino è calato il silenzio mediatico assoluto. Dopo le mistificazioni mediatiche su Napoli – Roma, gli sportivi italici si attendevano una settimana di fuoco su quanto accaduto a Milano e Torino ma l’attesa è risultata vana.

D’improvviso sono scomparsi i vari profeti dell’informazione italica sempre pronti ad inveire sul Napoli e i napoletani con fantasiose cronache e altrettanto fantasmagoriche moviole. A parte i prodi Alvino e Varriale, i napolisti nostrani non si sono fatti sentire in proposito.

Ancora fermo Massa dopo Napoli – Roma e le strumentali polemiche mediatiche su Lukaku messe in atto a reti unificate e giornali annessi.

Restano dubbi sulla rete di Cataldi che decide l’incontro fra Fiorentina e Cagliari. Sulla posizione di fuorigioco di Kouame manca l’On Field Review perché la punibilità o meno del giocatore viola spetta all’arbitro di campo.

Inter – Parma 3 – 1, Abisso (Pezzuto – Paterna).

Disastroso Abisso che ritrova l’Inter dopo 14 mesi e ne combina di tutti i colori. Certo sui due rigori farlocchi concessi all’Inter è intervenuto il VAR ma resta il fatto che comunque Abisso li ha fischiati e pare proprio sulla falsa riga del rigore assegnato da Mariani all’Inter, supportato da Di Paolo al VAR, in Inter – Napoli per il fallo dell’interista Dumfries sul napoletano Anguissa (XII giornata).

Forse un’ammonizione rifilata a Lautaro in entrambe le circostanze sarebbe stata molto più opportuna. Almeno una domanda sorge spontanea. Se è stato ammonito Keita per il presunto fallo su Lautaro commesso fuori area perché Abisso non ha fatto altrettanto con Lautaro caduto in area senza essere toccato da Hainaut all’84’?

Juventus – Bologna 2 – 2, Marchetti (Mariani – Di Paolo).

Sbaglia tutto Marchetti, peggio assistito al VAR da Mariani e Di Paolo. Negata al Bologna la doppia superiorità numerica.

Al 25’ Kalulu stende Odgaard in chiara occasione da rete ma inspiegabilmente non fischia nulla Marchetti, nemmeno il fallo. Resta silente il VAR che non richiama l’arbitro al monitor.

All’87’ concede il bis Marchetti, supportato dal silenzio inspiegabile del VAR. Il duro fallo in ritardo di Koopmeiners su Fabbian è da cartellino rosso diretto ma Marchetti non estrae nemmeno il cartellino giallo per il bianconero fra lo stupore generale e il silenzio del VAR.

Classifica senza errori arbitrali 15 giornata serie A

Ecco la classifica senza errori arbitrali alla 15 giornata dle campionato di serie A 2024/2025

Classifica reale Punti Classifica virtuale Punti Atalanta 34 Napoli 32 Napoli 32 Atalanta 31 -3 Fiorentina* 31 Inter* 31 Inter* 31 Fiorentina* 29 -2 Lazio 31 Lazio 29 -2 Juventus 27 Bologna* 24 +2 Bologna* 22 Juventus 23 -4 Milan* 22 Udinese* 21 +4 Empoli 19 Roma 19 +3 Udinese* 17 Milan* 18 -4 Roma 16 Torino 17 +1 Torino 16 Empoli 16 Parma 15 Cagliari 15 +1 Genoa 15 Parma 15 Cagliari 14 Como 14 +2 Lecce 13 Genoa 14 -1 Como 12 Lecce 13 Verona 12 Venezia 10 +1 Monza* 10 Verona 10 -2 Venezia 9 Monza* 9 -1

* Una gara in meno.

