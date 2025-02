Classifica senza errori arbitrali 24 giornata serie A 2024 – 2025: Incredibile quanto succede a Milano

Classifica senza errori arbitrali 24 giornata serie A. Incredibile quanto succede a Milano. Gridano allo scandalo a Firenze e non hanno tutti i torti.



Disastro arbitri. Dopo i due incredibili calci di rigore negati al Napoli da Fabbri in quel di Roma la settimana scorsa, succede di tutto e di più alla 24ma giornata. Dopo i due incredibili rigori negati al Napoli in quel di Roma, persino le rimesse da fondo si trasformano in corner.

Ne combinano di ogni dove Abisso e La Penna. Penalizzate il Como, il Torino, il Venezia e la Fiorentina. Ma nella giornata dei disastri arbitrali è soprattutto penalizzato il Napoli, senza giornali e tivvù, in alta classifica. Fosse successo al Napoli di segnare un gol su un corner inesistente, con il pallone di circa mezzo metro oltre la linea di fondo, sai che musica mediatica si sarebbe sentita dalle parti di Milano e Torino. Sbaglia di tutto anche Pairetto a Empoli.

Como – Juventus 1 – 2, Abisso (Guida – Maggioni).

Subito in campo dopo essersi perso due rigori nella sala VAR di Roma – Napoli, ne combina di tutti i colori Abisso peggio assistito da Guida e Maggiioni in sala VAR. Sul punteggio di 1 a 1 (80’), Abisso e VAR si perdono il mani di Gatti nella propria area di rigore.

Il bianconero con la mano toglie il pallone dalla disponibilità di Strefezza. Non se ne accorge Abisso e resta inspiegabile il mancato intervento di Guida e Maggioni dalla sala VAR. Nel finale la Juventus passa su calcio di rigore giustamente assegnato per fallo del portiere Butez su Gatti.

Torino – Genoa 1 – 1, Feliciani (Di Paolo – Maggioni).

E’ furia granata per il rigore negato in pieno recupero finale. La trattenuta di Sabelli ai danni di Sanabria non è ritenuta da Feliciani punibile col tiro dagli undici metri.

Venezia – Roma 0 – 1, Zufferli (Chiffi – Mariani).

Incredibile il calcio di rigore assegnato alla Roma che chiude la gara del Penzo e manda su tutte le furie il tecnico lagunare Di Francesco. Il tocchetto (57’) di Marcandalli su Angelino già in caduta punito col calcio di rigore non è nemmeno parente alla lontana dei due falli da rigori non accordati da Fabbri al Napoli proprio contro i giallorossi la settimana scorsa. Poco dopo (61’), Zufferli sorvola sul tocco più evidente di Mancini su Perez in area romana.

In precedenza, al 12’, Zufferli non aveva accordato ai lagunari il calcio di rigore per il mani di Mancini, ritenendolo involontario. Opportuno sarebbe stato l’intervento di Chiffi e Mariani dalla sala VAR. Sui falli di mano ritenuti involontari, o ravvicinati, sono state tante le discussioni e contraddizioni fra rigori dati e non dati per tutta la stagione.

Empoli – Milan 0 – 2, Pairetto (Serra – Chiffi).

Sbaglia tanto Pairetto sul piano disciplinare. All’8’ non punisce con l’ammonizione l’intervento di Cacace ai danni di Walker. I milanisti invocano il cartellino rosso per il giocatore toscano, ma anche se l’intervento sembra piuttosto duro manca la velocità e il piede è tenuto comunque basso.

Non convince ancora Pairetto al 65’ quando espelle Marianucci e lascia in campo Giménez. Giusto punire col cartellino rosso la reazione dell’empolese, ma non trova spiegazione il semplice cartellino giallo per il milanista per la manata al volto (provocazione) di Marianucci.

Inter – Fiorentina 2 – 1, La Penna Meraviglia – Fabbri).

Incredibile quanto succede a Milano. Gridano allo scandalo a Firenze e non hanno tutti i torti. Penalizzata la Fiorentina in zona Champions ed il Napoli in zona scudetto. Clamoroso l’errore della terna arbitrale che non vede come il pallone sia uscito nettamente fuori dal campo di gioco prima del cross di Bastoni. Sul corner inesistente, il pallone era uscito, nasce il gol dell’1-0 dell’Inter su autogol di Prongracic.

Classifica reale Punti Classifica virtuale Punti Napoli 55 Napoli 57 +2 Inter 54 Atalanta 49 -1 Atalanta 50 Inter 48 -6 Lazio 45 Lazio 43 -2 Juventus 43 Fiorentina 42 Fiorentina 42 Bologna* 38 Bologna* 38 Milan* 36 -2 Milan* 38 Udinese 35 +5 Roma 34 Juventus 34 -9 Udinese 30 Roma 31 -3 Torino 28 Torino 30 +2 Genoa 27 Cagliari 26 +2 Cagliari 24 Como 25 +3 Lecce 24 Genoa 25 -2 Verona 23 Lecce 24 Como 22 Empoli 21 Empoli 21 Parma 21 +1 Parma 20 Venezia 21 +5 Venezia 16 Verona 19 -4 Monza 13 Monza 13

* Una gara in meno.

