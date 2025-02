Classifica senza errori arbitrali 23 giornata serie A 2024 – 2025: Due i rigori negati al Napoli

Brilla solo il Napoli senza giornali e tivvù nel campionato condizionato dagli svariati errori arbitrali e dai tanti regolamenti personalizzati. Si pensi quanto accaduto al lariano Fadera contrapposta alla tantissima benevolenza mostrata da Chiffi nei confronti di Lautaro.

Non solo il Napoli ma penalizzata anche l’Atalanta. Non va bene neanche all’Empoli a Torino, ma la dirigenza toscana ha preferito non esprimersi sull’arbitraggio a senso unico di Zufferli. Tutt’altra era stata l’attenzione del club dopo Empoli – Napoli (VIII) per il netto rigore assegnato ai campani. Sull’arbitraggio di Zufferli ecco come si esprime Enrico Varriale: “Finisce in goleada per la Juventus che rimonta un incerottato Empoli avanti con merito nel 1° tempo. Gli infortuni nella squadra di D’Aversa e l’arbitraggio a senso unico di Zufferli incidono su un risultato fondamentale per Motta che ancora non convince nonostante i 4 gol”.

Ha ragioni da vendere Gasperini sull’uso e disuso del VAR. E su questo ne sa qualcosa il Napoli più dell’Atalanta. Non a caso i partenopei sono già stati penalizzati in 12 circostanze. Non si comprende il silenzio societario sulle attenzioni arbitrali che i direttori di gara riservano al Napoli settimanalmente. Finora si è fatto sentire solo lo stoico Carlo Alvino. Inadeguata la designazione di Fabbri per la sfida dell’Olimpico peggio assistito al VAR dal duo Meraviglia – Abisso.

Atalanta – Torino 1 – 1, Piccinini (Pezzuto – Di Paolo).

Manca un rigore agli orobici. Sbaglia Piccinini a non vedere il mani da rigore di Coco e sbaglia tanto il VAR a non intervenire. Se intervieni sul mani di Bellanova non puoi non intervenire sul mani di Coco.

Roma – Napoli 1 – 1, Fabbri (Meraviglia – Abisso).

Dopo gli sconcertanti arbitraggi di Colombo (Atalanta – Napoli) e Chiffi (Napoli – Juventus) non ci fa mancare nulla Fabbri di Ravenna. Strabiliante la designazione di Fabbri all’indomani della tanto discussa direzione di Rapuano in Lazio – Fiorentina (XXII). In sala VAR, a sorreggere proprio Rapuano, c’erano proprio Fabbri e Meraviglia e in tre si sono persi l’espulsione di Pongracic per la manata rifilata a Romagnoli. Sono due i rigori negati al Napoli fra le tante botte prese dai giocatori partenopei a Roma. Incredibili i colpi di Mancini e El Shaarawy (duro su Lobotka) restati impuniti prima del vantaggio azzurro. E che dire del fallaccio di Koné su Juan Jesus al 50’ punito col semplice cartellino giallo.

Nei primi due minuti restano impuniti i falli di Devyne su Anguissa e Politano. Al 14’ Pisilli stende Politano in area di rigore e il direttore ravennate invece di assegnare il rigore ai partenopei ammonisce Politano per simulazione. Al 29’ segna Spinazzola e al 31’ resta ancora incredibile il rigore che Fabbri nega al Napoli. E a pochi passi Fabbri quando Kone spinge vistosamente da dietro McTominay in area giallorossa. Non fischia il rigore Fabbri e in sala VAR reputano opportuno non intervenire.

Per la cronaca passano a 10 i rigori negati al Napoli

Classifica senza errori arbitrali 23 giornata serie A

Classifica reale Punti Classifica virtuale Punti Napoli 54 Napoli 56 +2 Inter* 51 Inter* 47 -4 Atalanta 47 Atalanta 46 -1 Lazio 42 Lazio 40 -2 Juventus 40 Fiorentina* 38 -1 Fiorentina* 39 Bologna* 37 Bologna* 37 Udinese 34 +5 Milan* 35 Juventus 33 -7 Roma 31 Milan* 33 -2 Udinese 29 Roma 30 -1 Torino 27 Torino 27 Genoa 26 Genoa 25 -1 Lecce 23 Como 24 +2 Verona 23 Cagliari 23 +2 Como 22 Lecce 23 Cagliari 21 Empoli 21 Empoli 21 Parma 21 +1 Parma 20 Venezia 20 +4 Venezia 16 Verona 19 -4 Monza 13 Monza 13

* Una gara in meno.

