Champions League finale di stagione

Si è appena concluso il girone unico che caratterizza il nuovo formato della Uefa Champions League con i pronostici che sono stati rispettati solo in parte. L’edizione 2024 – 2025 ha visto l’esordio del nuovo formato composto da un girone unico per 36 squadre, in luogo dei tradizionali sei gironi. Sono andate direttamente agli ottavi le prime otto squadre, le altre otto risulteranno dai match tra le classificate dal nono al sedicesimo posto contro le piazzate tra il diciassettesimo e il ventiquattresimo posto. Le ultime 12 sono invece eliminate.

Il primato del girone è rimasto saldamente nelle mani del Liverpool nonostante la sconfitta rimediata contro il PSV Eindhoven, a due punti di distanza a quota 19 si sono invece piazzate Barcellona, Arsenal e Inter. Gli spagnoli, virtualmente già qualificati alla fase successiva, sono stati fermati in casa (2-2) da un’ottima Atalanta; tuttavia, l’impresa della Dea non è bastata e gli uomini di Gasperini dovranno sostenere i playoff per accedere al turno successivo.

A completare il gruppo delle otto che accedono direttamente agli ottavi ci sono Atletico Madrid, Leverkusen, Lilla e Aston Villa. Sono invece abbastanza sorprendentemente escluse dalle prime otto R. Madrid, B. Monaco, PSG, Juventus e altre ancora. Queste squadre dovranno fare i play-off per sperare di proseguire il percorso in Champions. Le quote Champions League vedono comunque sia R. Madrid (7.50) che B. Monaco(10.00) tra le possibili vincitrici del torneo. Evidentemente l’esperienza e la caratura delle due formazioni rappresentano un valore aggiunto in caso di scontri a eliminazione diretta.

I favori del pronostico vanno agli inglesi del Liverpool (5.00) seguiti da Arsenal e Barcellona ambedue a quota 7.00. Tra le papabili anche l’Inter a quota 10.00. Le cinque italiane in gara nel girone unico sono andate complessivamente bene. Oltre all’Inter, qualificata direttamente agli ottavi, vanno ai play-off Atalanta, Milan e Juventus. Escluso il Bologna che ha comunque ben figurato, tenendo conto che i rossoblù mancavano dalla Champions da tempo immemorabile.

Oltre alla Dea, nel gruppo delle seconde qualificate figura anche il Milan, mentre la Juventus accede ai playoff nel segmento delle migliori terze. Per i rossoneri determinanti le 4 vittorie consecutive nelle ultime 4 gare, mentre la Juventus ha collezionato numerosi pareggi anche in Champions League, oltre che in Serie A. Di seguito, infine, gli accoppiamenti dei play-off. Le italiane hanno fortunatamente evitato scontri fratricidi, la partita più interessante, una sorta di finale mancata, sarà senz’altro quella tra Man City e Real Madrid. Di seguito le coppie.