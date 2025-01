Antonio Conte “ai raggi X”: gli ultimi cinque campionati

Antonio Conte è un allenatore famoso per la sua capacità di costruire squadre solide e aggressive. Negli ultimi anni ha allenato squadre di alto livello, portandole a conquistare successi importanti (nei campionati nazionali). In questo articolo, analizzeremo gli ultimi cinque campionati disputati da Conte fra Italia e Inghilterra.

La stagione 2019/2020: rinasce la Beneamata

Nel 2019, Antonio Conte è diventato il nuovo allenatore dell’Inter, con l’ambizioso obiettivo di riportare la squadra ai vertici del calcio italiano (non vinceva lo scudetto dalla stagione 2009/2010). La sua filosofia si è subito manifestata in un 3-5-2 compatto, che ha visto la squadra puntare sulla solidità difensiva e su rapidi contropiedi. In quella stagione, l’Inter ha disputato un campionato straordinario, con un attacco prolifico e una difesa impenetrabile, ma ha dovuto arrendersi alla Juventus di Maurizio Sarri, che ha vinto lo scudetto con un margine di “1” punto.

L’Inter 2019/2020 è stata senza alcun dubbio la vera antagonista della Juve, dimostrando una mentalità vincente che darà frutti l’anno successivo. Quella stagione ha segnato la rinascita dell’Inter, che ha consolidato la propria competitività a livello nazionale: 82 punti fatti, secondo migliore attacco dietro l’Atalanta e miglior difesa con soltanto 36 subite.

La stagione 2020/2021 con l’Inter: il tanto atteso scudetto

L’attesa è stata lunga, ma il 2020/2021 regala lo scudetto al popolo neroazzurro. La squadra di Conte ha dominato il campionato, conquistando lo scudetto con 28 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte, totalizzando 91 punti, ben 12 in più della seconda classificata, il Milan, e migliorando di 9 punti lo score dell’anno precedente.

L'acquisto di Romelu Lukaku si è rivelato assolutamente determinante per la conquista del titolo, con l'attaccante belga che è stato il punto di riferimento offensivo, così come si spera che diventi con il Napoli. Effettivamente il belga è un po' considerato un amuleto da Antonio Conte.

Due stagioni agli Spurs: inizio turbolento, qualificazione Champions e consapevolezza dei limiti

Nel novembre 2021 Antonio Conte viene ingaggiato dal Tottenham per sostituire Nuno Espirito Santo. La missione, quella di riportare il club inglese ai vertici della Premier League, e possibilmente in Champions. Il suo arrivo è stato particolarmente in salita, con una squadra che faticava a seguire il suo metodo e a rispondere alle sue richieste di intensità.

Nonostante i difficili inizi, Conte ha portato la squadra alla qualificazione per la Champions, con la squadra al quarto posto, ma la vera sfida per Conte è iniziata con la stagione successiva. Nel 2022/2023 la squadra ha mostrato alti e bassi, con un gioco spesso spezzato e poco incisivo, nonostante giocatori come Harry Kane e Son Heung-min. La frustrazione si è fatta sentire, e a marzo 2023, Conte ha deciso di lasciare il suo incarico a causa di divergenze con la dirigenza. Il Tottenham avrebbe poi concluso la stagione al quarto posto.

Il Napoli può “ripetersi”?

Tutte le indicazioni ci dicono con certezza che il Napoli potrebbe dare una ulteriore gioia al proprio popolo, dopo quella con Spalletti alla guida. Ciò che è certo è che Atalanta e Inter non molleranno un passo fino alla fine, ma dati alla mano, le squadre di Conte “escono” alla distanza, e spesso in primavera accelerano. Se a ciò aggiungiamo che le due squadre lombarde avranno anche la Champions League, allora diventa più “semplice” affermare che i partenopei possono farcela.