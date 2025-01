Napoli, col Verona i primi ‘botti’ casalinghi della stagione?

Napoli attende con ansia la prima sfida casalinga del 2025. Grazie alla grande prova in casa della Fiorentina infatti, la squadra di Antonio Conte ha avuto il potere di rigenerare quell’entusiasmo che le due vittorie di misura su Genoa e Venezia avevano un po’ fatto scemare. Parliamo sempre di vittorie e dunque i punti erano arrivati lo stesso, ma parliamo anche di successi striminziti, che avevano alzato qualche mugugno e non avevano dato quelle certezze che invece la goleada al ‘Franchi’ ha regalato al popolo partenopeo.

La prova in casa viola invece, resa tale anche da un crescente feeling della squadra con il brasiliano David Neres, le cui prestazioni sono in continua ascesa, tanto da far passare in secondo piano le assenze di un asso come Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano è ancora ai box, ma dovrebbe tornare disponibile per la sfida in arrivo contro il Verona.

Una buona notizia per Antonio Conte, che potrà nuovamente contare su uno dei giocatori più talentuosi e tecnici della rosa, un elemento in grado, con la sola presenza in campo, di influenzare non solo l'andamento della partita.

Anche le statistiche storiche confermano la tendenza favorevole ai partenopei. Nei 31 precedenti giocati in casa azzurra, il Verona è riuscito a vincere soltanto in due occasioni: nel gennaio del 1983 e, ancor prima, nel febbraio del 1976. A questi successi si aggiungono otto pareggi, mentre il Napoli ha trionfato ben 21 volte, costruendo un bilancio che parla chiaro.

Uno score tutto azzurro o quasi, anche se nell’ultimo periodo i gialloblù veneti hanno infilato una mini serie di pareggi consecutivi (tre) interrotta appena l’anno scorso quando Ngonge e Kvaratskhelia, firmarono il 2-1 in rimonta che in qualche tenne in vita la fiammella di una eventuale qualificazione europea, poi spentasi man mano nel corso delle settimane successive.