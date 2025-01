Riparte la Champions dopo la pausa festiva

Dopo oltre un mese di stop ripartono le competizioni continentali. Sarà la Champions League ad aprire le danze, martedì 21 gennaio 2025, con la sua formula rinnovata che tanto interesse sta suscitando negli appassionati del calcio e delle scommesse Champions League. La nuova formula comprende un unico girone composto da 36 squadre suddivise in gruppi di sei in base al ranking UEFA.

Ciascuna partecipante incontrerà otto differenti formazioni, quattro in casa e quattro fuori. Alla fine della sessione le prime otto andranno direttamente agli ottavi mentre le altre otto risulteranno dallo scontro tra le classificate dalla 9° alla 16° e le classificate dalla 17° alla 24°. Le altre 12 verranno eliminate direttamente e non ci sarà alcun ripescaggio in Europa League.

L’attuale situazione vede al comando il Liverpool a punteggio pieno, 18, dopo sei turni. Segue il Barcellona a 15 e un nutrito gruppo di squadre a 13: Inter, B. Leverkusen, Aston Villa, Brest, Lilla.

Se il girone preliminare si chiudesse oggi le squadre menzionate andrebbero direttamente agli ottavi senza passare per gli spareggi. Per quello che riguarda le altre italiane, Juventus (11 pt.), Milan (12 pt.) e Atalanta (11 pt.) hanno elevate possibilità di arrivare quanto meno agli spareggi che definiranno la lista delle altre otto; tuttavia, non è da escludere che qualcuna possa affacciarsi direttamente nella lista delle prime otto vista la classifica attuale della Champions League.

Il Bologna, a quota due è ormai virtualmente escluso dalla possibilità di passare al turno successivo e questo, in ottica di Serie A, potrebbe rivelarsi un vantaggio per i felsinei, tenendo conto che nella migliore delle ipotesi difficilmente sarebbero andati oltre gli ottavi della competizione.

Il Napoli, escluso dalle coppe europee per la stagione 2024-25 potrebbe godere dello stesso beneficio in chiave scudetto, non a caso i partenopei guidano la classifica della Serie A con 37 punti e sono già virtualmente campioni d’inverno, anche se potrebbero condividere il simbolico traguardo con l’Inter, in debito di una partita.

La settima giornata della fase a girone unico di Champions sembrerebbe essere abbastanza favorevole alle squadre italiane, l’Atalanta riceverà in casa lo Sturm, tenuto in gara solo dalla matematica ma di fatto praticamente escluso, a quota 3 punti, la vittoria della Dea è quotata a 1.18. Un po’ più difficile ma non impossibile il compito della Juventus. I bianconeri andranno a fare visita al Club Brugge, attualmente 19° a quota 10 punti e la vittoria esterna è quotata a 2.10.

Partita abbastanza facile almeno sulla carta, per gli uomini di Inzaghi. L’Inter farà visita allo Sparta Praga, 28° a soli 4 punti e ampiamente sfavorito dal sorteggio con la vittoria interna quotata a 6.75 contro 1.42 per la vittoria dei nerazzurri. Sul velluto, sempre con le dovute cautele, anche il settimo turno del Milan.

I rossoneri riceveranno gli spagnoli del Girona quotati a 3 punti e con un’unica vittoria nei turni precedenti. Il Bologna, infine, ospiterà il Borussia Dortmund ma lo scontro, almeno per i rossoblù, non ha rilevanza ai fini della classifica essendo gli emiliani già eliminati matematicamente.

Gli antepost danno come probabili vincitori della competizione gli inglesi del Liverpool (5.00) seguiti dal Barcellona (6.50) e da un trio a quota 7.00 composto da M. City, Real Madrid e Arsenal.