SKY SPORT – “Garnacho vuole il Napoli”, ma United riflette: spunta Frattesi”

Il Napoli vuole Garnacho ma la trattativa con il Manchester United è in salita, Manna valuta le alternative.



Il Napoli incassa il sì di Garnacho ma deve fare i conti con il Manchester United. Secondo quanto rivelato da Sky Sport attraverso Luca Marchetti, la trattativa è in una fase delicata. “Sono legittime le valutazioni dello United”, spiega il giornalista, “il giocatore è titolare, ha giocato anche ieri dal primo minuto e vale 70 milioni di sterline per il club inglese”.

L’apertura dell’argentino al trasferimento non basta: “Il calciatore ha già dato la sua disponibilità al Napoli”, conferma Marchetti, “ma serve l’ok del Manchester United”. Il club azzurro cerca una soluzione che non sia “esagerata in termini di costi” nonostante la presenza di David Neres.

Il duo Conte–Manna valuta le alternative: “Devono decidere se fare un grande investimento alla Garnacho o virare su un prestito stile Chiesa, che però non vuole lasciare il Liverpool”. Non è escluso un cambio di strategia: “Potrebbero optare per un grande colpo a centrocampo, puntando su profili come Frattesi, Pellegrini o Casadei“, conclude l’esperto di mercato.