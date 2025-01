McTominay sta portando Garnacho al Napoli: l’ex United decisivo, le ultime

Retroscena svelato da SportMediaset: il centrocampista starebbe convincendo l’argentino ad accettare il trasferimento in azzurro.



Il Napoli accelera per Garnacho e trova un alleato inaspettato. Secondo quanto rivelato da SportMediaset, Scott McTominay starebbe giocando un ruolo chiave nell’operazione che potrebbe portare il talento argentino del Manchester United in azzurro.

Il centrocampista scozzese, arrivato in estate in azzurro proprio dai Red Devils, si sarebbe trasformato in un prezioso “intermediario” per il club di De Laurentiis. McTominay starebbe spingendo il suo ex compagno di squadra ad accettare il trasferimento in Serie A, raccontandogli la sua esperienza positiva in maglia azzurra.

Il giovane attaccante, individuato come principale obiettivo per sostituire Kvaratskhelia, avrebbe già dato il suo gradimento al trasferimento grazie anche all’influenza del suo ex compagno. Resta però da superare l’ostacolo più grande: la richiesta di 70 milioni di euro da parte del club inglese.

Il ds Manna continua a lavorare per trovare una soluzione, mentre il Napoli può già contare su David Neres per rinforzare il reparto offensivo. La trattativa entra nella fase decisiva.