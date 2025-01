Garnacho per il dopo Kvara: il Manchester United spara alto. McTominay lo chiama

Il club inglese chiede 71 milioni per l’argentino, il Napoli si ferma a 45. L’ex compagno di squadra prova a convincerlo.

Il Napoli accelera per il dopo Kvaratskhelia, ma il Manchester United non fa sconti per Alejandro Garnacho. Secondo quanto riportato dall’edizione online di Repubblica, il club inglese avrebbe risposto alla prima offerta azzurra con una richiesta shock.

La valutazione dei Red Devils per il talento argentino è di 60 milioni di sterline (circa 71 milioni di euro), una cifra che si avvicina pericolosamente a quanto il Napoli sta per incassare dalla cessione di Kvara al PSG. La prima proposta di De Laurentiis, ferma a 45 milioni di euro tra parte fissa e bonus, è stata rispedita al mittente.

A sostenere l’operazione potrebbe essere un fattore extra-campo: Scott McTominay, ex compagno di Garnacho allo United, sarebbe in contatto con l’argentino. I due hanno condiviso quattro stagioni e un trofeo a Manchester, costruendo un rapporto solido che potrebbe influenzare la scelta del ventenne.

La trattativa è supportata da elementi favorevoli: l’ingaggio contenuto del giocatore (1,7 milioni netti), il suo status di Under 25 che non occuperebbe posto nelle liste, e il Fair Play Finanziario che grava sul club inglese.

Antonio Conte ha indicato il ventenne argentino come prima scelta per sostituire Kvaratskhelia, apprezzandone le caratteristiche tecniche e il potenziale. Il Napoli continua a lavorare per ridurre le pretese degli inglesi, consapevole che la pressione del Fair Play Finanziario potrebbe giocare a proprio favore nelle prossime settimane di trattative.