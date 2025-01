Kvara tradisce Napoli, il cartonato finisce nella spazzatura: il video

La rabbia dei supporters azzurri dopo l’accordo del georgiano col PSG. Spunta un video in città che testimonia il disappunto della piazza.

La cessione di Khvicha Kvaratskhelia al PSG non è stata digerita dai tifosi del Napoli. L’accordo raggiunto tra i club sulla base di 75 milioni di euro, senza contropartite tecniche, e il nuovo ingaggio del georgiano (8 milioni netti più bonus) hanno scatenato la rabbia della tifoseria partenopea.

La delusione dei supporters si è manifestata in maniera eclatante in pieno centro città. A piazza Cavour, alcuni tifosi hanno espresso il loro disappunto con un gesto emblematico: un cartonato raffigurante Kvaratskhelia è stato gettato in un cassonetto della spazzatura, come documentato da un video che sta circolando sui social.

L’episodio testimonia il clima teso che si respira in città dopo la notizia del trasferimento dell’ala georgiana al club parigino, con i tifosi che non hanno gradito le modalità con cui il calciatore ha spinto per il trasferimento in Ligue 1.