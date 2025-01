Kvara-PSG fumata bianca in arrivo. Si è parlato anche di Osimhen

L’edizione online di Repubblica svela i dettagli della trattativa tra Napoli e PSG per il georgiano. Spunta un retroscena su Victor Osimhen.

Il trasferimento di Khvicha Kvaratskhelia al PSG è sempre più vicino. Secondo quanto riportato dall’edizione online di Repubblica, la trattativa tra i due club sarebbe ormai alle battute finali, con Aurelio De Laurentiis che avrebbe ammorbidito la sua posizione sulla valutazione del giocatore.

“Il presidente partiva da una richiesta di 90 milioni”, rivela il quotidiano, “ma lunedì, grazie alla mediazione dell’agente del georgiano, la valutazione è scesa a 75 milioni, cifra accettata dal PSG. Oggi, salvo clamorosi ripensamenti, dovrebbe arrivare la fumata bianca”. Le parti stanno definendo formula e modalità di pagamento.

Ma non è tutto. Durante il vertice in Costa Azzurra si è parlato anche del futuro di Victor Osimhen: “Kvaratskhelia potrebbe ritrovare nei prossimi mesi anche Osimhen a Parigi. La coppia d’oro dello scudetto azzurro quasi sicuramente si ricongiungerà presto in Francia”.

Un retroscena importante emerge sulla scorsa estate: “Gli sceicchi avevano offerto 200 milioni per entrambi i cartellini. Ora De Laurentiis ne incasserà probabilmente 150, realizzando comunque la plusvalenza record nella storia del club”.