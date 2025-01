CdS – Kvara al PSG, c’è l’accordo: la cifra e il retroscena Skriniar

Il Corriere dello Sport rivela i dettagli dell’intesa raggiunta tra i club. Manna e Campos si sono incontrati a Montecarlo per definire l’operazione.

La trattativa tra Napoli e PSG per Khvicha Kvaratskhelia è alle battute finali. Secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, l’accordo per il trasferimento del talento georgiano in Francia sarebbe stato raggiunto sulla base di 70 milioni di euro comprensivi di bonus.

Il direttore sportivo Giovanni Manna si è recato ieri mattina a Nizza per poi incontrare a Montecarlo il suo omologo del PSG, Luis Campos. Un summit decisivo per definire gli ultimi dettagli dell’operazione che dovrebbe concludersi nelle prossime ore.

Tramonta definitivamente l’ipotesi di uno scambio che coinvolgesse Milan Skriniar. Il difensore slovacco, riporta sempre il Corriere dello Sport, potrebbe comunque entrare nei radar del Napoli come operazione separata, anche se l’ingaggio da 9 milioni rappresenta un ostacolo significativo, soprattutto alla luce della trattativa in corso per Danilo.