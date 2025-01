CorSport – Garnacho-Napoli, il fair play finanziario aiuta gli azzurri

Gli azzurri hanno individuato nel talento argentino il possibile sostituto di Kvaratskhelia. Il CorSport rivela i dettagli della trattativa e il ruolo del fair play finanziario.

Il Napoli accelera per Alejandro Garnacho. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il talentuoso esterno argentino del Manchester United è in cima alla lista dei desideri di Antonio Conte per sostituire Kvaratskhelia.

La trattativa, però, si presenta complessa sul piano economico. I Red Devils hanno fissato il prezzo: 60 milioni di sterline (oltre 70 milioni di euro), mentre il Napoli sarebbe disposto ad arrivare a 50 milioni tra parte fissa e bonus. Una distanza importante, ma non insormontabile.

Un elemento chiave potrebbe essere il fair play finanziario. Come riporta il quotidiano, il Manchester United potrebbe essere favorevole alla cessione poiché, provenendo Garnacho dall’academy, la sua vendita rappresenterebbe una plusvalenza netta. Intanto, Giovanni Manna ha già avviato i contatti con gli agenti del giocatore: Il DS del Napoli a Barcellona ha incontrato gli intermediari per valutare la fattibilità dell’operazione.