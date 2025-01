SKY| Napoli-Garnacho, Manna incontra gli agenti a Barcellona. Ecco cosa filtra

Il DS del Napoli vola in Catalogna per il talento dello United. Intanto sondaggio per l’attaccante del Tottenham. Gli aggiornamenti di Di Marzio.

Il Napoli accelera sul mercato in vista dell’ormai probabile partenza di Khvicha Kvaratskhelia. Il direttore sportivo Giovanni Manna è stato avvistato a Barcellona per un incontro decisivo con gli agenti di Alejandro Garnacho, mentre emerge un nuovo nome per l’attacco: Timo Werner.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio attraverso il proprio portale: “Il direttore sportivo azzurro è stato segnalato in serata a Barcellona, dove ha incontrato gli agenti di Garnacho per capire la fattibilità dell’operazione e la volontà del giocatore, oltre che le richieste di ingaggio. Lo United ha chiesto 70 milioni di sterline, considerati troppi dagli azzurri: la sensazione è che o si tratta a un prezzo diverso o il Napoli abbandona la pista”.

Sul fronte alternativo, emerge la pista che porta all’attaccante tedesco. Il giornalista di Sky Sport ha aggiunto: “Se non dovesse effettuare l’investimento su un giocatore giovane, il club di De Laurentiis può prendere in prestito un profilo importante. Il nome sondato nelle ultime ore è quello di Timo Werner. Ci sono stati dei contatti esplorativi per il giocatore tedesco, che in questa stagione si trova al Tottenham, in prestito dal Lipsia”.

L’operazione Werner potrebbe però subire un rallentamento: “Gli inglesi al momento hanno diversi indisponibili in vista della partita contro l’Arsenal in programma venerdì. Per questo motivo, il possibile affare si sbloccherebbe dopo il derby di Londra; a quel punto ci potrebbe essere il via libera” ha concluso Di Marzio.