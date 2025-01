Criscitiello: “Conte ha ingannato tutti su Kvara: aveva in mano il si di Garnacho “

L’allenatore pugliese aveva già incassato l’apertura dell’argentino prima di parlare di Kvaratskhelia in conferenza. De Laurentiis al lavoro per l’affare.

Un piano studiato nei minimi dettagli. Michele Criscitiello di Sportitalia svela un clamoroso retroscena di mercato che riguarda il Napoli, Antonio Conte e il talento del Manchester United Alejandro Garnacho.

Secondo quanto rivelato dal giornalista, l’allenatore pugliese avrebbe già ottenuto il gradimento del giovane talento argentino prima di rilasciare dichiarazioni su Kvaratskhelia in conferenza stampa: “Conte è un genio del male. Mentre faceva il finto disperato per Kvaratskhelia, aveva già ricevuto un’ora prima l’ok di Garnacho per il trasferimento al Napoli”.

Il direttore di Sportitalia ha poi aggiunto un dettaglio importante sulla strategia: “Era già carico dell’operazione di incasso per Kvaratskhelia e il possibile arrivo di Garnacho. Conte lo ha chiesto ad ogni costo e ora toccherà a De Laurentiis essere bravo a chiudere”.