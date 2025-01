Garnacho-Napoli, l’erede di Kvara che fa sognare: storia e numeri del gioiello United

L’ala argentina classe 2004 è il nome in cima alla lista di Conte per sostituire Kvaratskhelia. Dai record in Youth League al paragone con CR7.

Il Napoli prepara il colpo che può infiammare il calciomercato estivo. Secondo quanto rivelato in esclusiva da SportItalia, Alejandro Garnacho è il prescelto di Antonio Conte per il dopo Kvaratskhelia. Una trattativa complessa ma non impossibile, con il Manchester United che valuta il suo gioiello circa 50 milioni di euro.

La Storia di un Predestinato

Arrivato a Manchester nel 2020 dalla Spagna, Garnacho ha bruciato le tappe nonostante le difficoltà iniziali dovute al Covid. Nick Cox, responsabile dell’Academy dei Red Devils, rivela: “Per un ragazzino arrivare e integrarsi in una nuova squadra ed iniziare a parlare una nuova lingua non è facile. Ma lui ha dimostrato una mentalità da campione fin dal primo giorno”.

I Numeri di Garnacho

La stagione 2024/25 racconta di un talento in costante crescita:

I numeri della stagione 2024/25 parlano chiaro: 19 presenze in Premier League, di cui 10 da titolare, con 3 reti e 1 assist. Un rendimento che gli è valso anche un coro speciale dei tifosi: “Viva Garnacho, running down the wing, hear United sing”, lo stesso dedicato in passato a Cristiano Ronaldo.

Il Paragone con Kvara

Proprio come il georgiano, Garnacho è un esterno che ama partire da sinistra per accentrarsi. L’ex calciatore e opinionista Gary Neville ha dichiarato a Sky Sports UK: “Ha la stessa capacità di Kvara di saltare l’uomo, ma forse è ancora più esplosivo. Il Napoli farebbe un affare straordinario”.

La Situazione Contrattuale

Attualmente legato allo United fino al 2028 con opzione per un altro anno, Garnacho percepisce circa 50.000 sterline settimanali. Il Napoli, secondo fonti vicine al club, sarebbe pronto a triplicare il suo ingaggio.

Lo Stile di Gioco

L’argentino ha caratteristiche uniche:

Velocità straordinaria palla al piede

Ottimo dribbling in velocità

Tiro preciso da fuori area

Capacità di servire assist

Pressing efficace in fase difensiva

Golden Boy 2024

I supporters dello United gli hanno dedicato lo stesso coro di CR7: “Viva Garnacho, running down the wing, hear United sing”. Un’eredità pesante che il giovane sta onorando alla grande.

Nel suo palmares già una FA Youth Cup vinta nel 2022 da protagonista assoluto, con 7 gol in 6 partite. Quest’anno è arrivato 4 al Golden Boy piazzandosi alle spalle di Lamine Yamal.

Napoli su Garnacho: Lo ha scelto Conte

Il Napoli non vuole farsi trovare impreparato in caso di partenza di Kvaratskhelia. Il club di De Laurentiis ha già avviato i primi contatti con l’entourage di Garnacho attraverso intermediari.

La richiesta del Manchester United è chiara: 50 milioni di euro. Una cifra importante che però non spaventa il Napoli, pronto a reinvestire parte dei proventi della possibile cessione del georgiano. Il club azzurro, rivela SportItalia, starebbe studiando una proposta strutturata in questo modo: