Chi prende il Napoli per sostituire Kvara: da Adeyemi a Garnacho, la lista completa

Chi prende il Napoli per sostituire Kvaratskhelia: Garnacho, Adeyemi, Chiesa, Galeno, Ndoye, Zhegrova, Ziyech e tutti i nomi seguiti dagli azzurri

Il Napoli si prepara al dopo Kvaratskhelia. Con il georgiano ormai a un passo dal PSG, il club azzurro sta scandagliando il mercato alla ricerca del sostituto ideale. Antonio Conte ha già dato il via libera alla cessione, con De Laurentiis pronto a reinvestire parte dei 75 milioni in entrata. Analizziamo tutti i profili sul taccuino della dirigenza partenopea.

Alejandro Garnacho – Manchester United

La prima scelta degli azzurri è il gioiello argentino dei Red Devils. Il ds Manna ha già avviato i contatti in Spagna con l’entourage del giocatore. Il nodo principale è la valutazione: il Manchester United chiede non meno di 70 milioni. Talento cristallino classe 2004, rappresenterebbe l’investimento più oneroso ma anche più futuribile.

Karim Adeyemi – Borussia Dortmund

Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’ala tedesca del BVB è una delle alternative più concrete. Valutazione intorno ai 40 milioni, età e caratteristiche tecniche lo rendono un profilo particolarmente interessante per il progetto tecnico di Conte. Il club tedesco è disponibile alla trattativa.

Federico Chiesa – Liverpool

L’ex Juventus non ha trovato spazio in Premier League ed è in cerca di rilancio. Chiesa conosce bene il calcio italiano e il 4-3-3, sistema prediletto da Conte. L’operazione potrebbe concretizzarsi con la formula del prestito con diritto di riscatto, vista la volontà dei Reds di non fare minusvalenza.

Wenderson Galeno – Porto

Il brasiliano del Porto, 27 anni, rappresenta un profilo più maturo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il giocatore non è in cima alle preferenze della dirigenza azzurra ma resta una valida alternativa per esperienza internazionale e costi contenuti.

Dan Ndoye – Bologna

La sorpresa della Serie A con il Bologna è entrato nel mirino dopo l’ottimo Europeo con la Svizzera. Ndoye ha mostrato una crescita costante sotto la guida di Thiago Motta e potrebbe rappresentare la classica scommessa “alla De Laurentiis”.

Edon Zhegrova – Lille

Il talento kosovaro del Lille ha impressionato negli scontri di Champions League contro la Juventus. A 25 anni e con una valutazione di circa 30 milioni, rappresenta il giusto compromesso tra potenziale e costo dell’operazione. Gli ottimi rapporti tra i club potrebbero facilitare la trattativa.

Hakim Ziyech – Galatasaray

Il marocchino è in rotta con il club turco dopo le dichiarazioni contro l’allenatore Buruk. La Gazzetta dello Sport riporta di un interesse del Napoli, che potrebbe sfruttare gli ottimi rapporti con il Galatasaray dopo l’affare Osimhen. Il contratto in scadenza a giugno faciliterebbe l’operazione.

Timo Werner – Tottenham

Pista tramontata sul nascere per l’attaccante tedesco. Il grave infortunio al ginocchio ha costretto il Napoli a virare su altri obiettivi, nonostante i sondaggi esplorativi effettuati nella serata di lunedì, come confermato da Sky Sport.