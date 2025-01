Zhegrova per il dopo Kvara: il Lille fiuta l’affare e alza il prezzo

Il club francese, consapevole della possibile cessione di Kvaratskhelia al PSG, vuole più dei 50 milioni ipotizzati.

Il Napoli guarda già al futuro e blinda la fascia sinistra. Mentre il PSG corteggia Kvaratskhelia, il club azzurro ha già individuato il suo erede: Edon Zhegrova, il gioiello del Lille che ha stregato gli osservatori partenopei. Ma i francesi non fanno sconti, anzi.

Secondo quanto rivelato da SportMediaset, il club transalpino ha fiutato l’affare e, consapevole del tesoretto che il Napoli incasserebbe dalla cessione di Kvara, ha alzato vertiginosamente il prezzo del suo talento. La richiesta va ben oltre i 50 milioni inizialmente ipotizzati, una cifra che fa tremare i polsi.

La partita per Kvaratskhelia, intanto, si arricchisce di un nuovo protagonista. Se il georgiano avrebbe già trovato l’intesa con il PSG per un quinquennale da 8 milioni a stagione, dall’Inghilterra si è mosso il Manchester United con un’offerta ancora più ricca: 9 milioni all’anno per strapparlo alla concorrenza parigina.

Ma De Laurentiis non arretra di un millimetro: per il suo gioiello vuole 90 milioni cash, senza contropartite. E ad oggi, come sottolinea SportMediaset, “nessuna Pec proveniente dalla società francese è arrivata al numero del Napoli”. Sul fronte rinnovo, l’offerta azzurra resta ferma a 6 milioni fino al 2029, con bonus legati ai risultati e una clausola rescissoria tra gli 80 e 90 milioni.