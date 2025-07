Aquilani applaude: «Questo Napoli può vincere la Champions»

«Second game, first win!»: seconda uscita stagionale, prima vittoria e una firma d’autore, quella di Kevin De Bruyne. Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il centrocampista belga è stato il faro del Napoli nella vittoria per 2-1 sul Catanzaro, lasciando il segno con tocchi di classe, cambi di gioco e intuizioni che hanno strappato applausi convinti dalle tribune del campo di Carciato. KDB ha poi affidato ai social le sue emozioni, raccontando frammenti della sua prima estate italiana con la maglia azzurra e l’undici sulle spalle.

De Bruyne, titolare per la seconda gara consecutiva, è stato schierato da Antonio Conte accanto a Lobotka in mediana, ma nel corso del match ha interpretato più ruoli: regista, rifinitore e uomo chiave nella costruzione del gioco. Un’ulteriore conferma della sua polivalenza, già centrale nel Napoli che verrà.

Di Lorenzo: «Sensazioni positive, lavoriamo forte con i nuovi»

Al termine della partita ha parlato anche Giovanni Di Lorenzo, intervistato da Tarantino per il Corriere dello Sport: «Le gambe stanno meglio rispetto alla prima amichevole contro l’Arezzo. Stiamo gestendo i carichi e si è visto. Abbiamo fatto una buona gara, siamo contenti di come è andata». Il capitano azzurro ha poi tracciato un bilancio della prima parte di ritiro, che oggi si conclude prima della ripresa a Castel di Sangro: «Il ritiro serve anche per conoscersi, stare insieme. I nuovi si sono inseriti subito, la base di partenza era già forte e ora si è arricchita. Le sensazioni sono tutte positive».

L’effetto KDB e la continuità con Conte

Impossibile non tornare su De Bruyne, che sta conquistando lo spogliatoio anche dal punto di vista umano: «Parliamo di un campione vero – ha spiegato Di Lorenzo – non solo per qualità tecniche, ma anche per atteggiamento. Si è integrato nel gruppo con grande umiltà. I giocatori così fanno crescere anche gli altri».

Il gruppo Napoli, scrive ancora Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, ha accolto con entusiasmo la conferma di Antonio Conte: «Siamo contenti che sia rimasto – ha detto il capitano – per noi è un segnale di continuità. Il mister ci spinge e continuerà a farlo per tutta la stagione».

Aquilani applaude: «Questo Napoli può vincere la Champions»

A restare impressionato dal Napoli è stato anche Alberto Aquilani, allenatore del Catanzaro: le sue parole, raccolte da Tarantino per il Corriere dello Sport, sono eloquenti: «Il Napoli visto nel primo tempo è da Champions. A centrocampo hanno De Bruyne, uno dei migliori degli ultimi dieci anni. Un giocatore meraviglioso. Dobbiamo dire grazie al Napoli per averlo portato in Italia». Un’investitura che conferma quanto KDB stia già lasciando il segno. E siamo solo all’inizio.