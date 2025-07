Gazzetta dello Sport: “Napoli, il prossimo colpo è Miretti”

Il Napoli lavora per completare il centrocampo. Nonostante le priorità di mercato siano concentrate su altri reparti, come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, è emersa con chiarezza – durante i giorni di ritiro in Val di Sole – la necessità di aggiungere una nuova pedina alla mediana azzurra. Al momento, Conte può contare su cinque uomini di base: Anguissa, Lobotka, McTominay, Gilmour e il grande colpo estivo, Kevin De Bruyne.

Ma il calendario sarà fitto, e le variabili non mancano. Come scrive ancora La Gazzetta dello Sport, tra dicembre e gennaio Conte dovrà fare a meno di Anguissa per la Coppa d’Africa, mentre l’attualità offre altri spunti: Gilmour è ai box per un fastidio inguinale e McTominay lavora a parte per un affaticamento. Da qui l’urgenza di individuare un sesto centrocampista affidabile.

Il nome cerchiato in rosso sul taccuino di Giovanni Manna è quello di Fabio Miretti, classe 2003 rientrato alla Juventus dopo il prestito al Genoa. Come ricorda la Gazzetta, Miretti è un vero pupillo del nuovo ds azzurro, che lo conosce dai tempi del vivaio bianconero e lo considera perfetto per il progetto Napoli.

Il centrocampista piemontese abbina duttilità, qualità tecnica e una buona tenuta fisica: può agire da mezzala, ma anche da trequartista, adattandosi perfettamente al 3-4-2-1 di Conte. Inoltre, essendo nato nel 2003, rientra tra gli “under” per le liste UEFA e Serie A, senza occupare slot da “over”, un dettaglio non secondario in sede di pianificazione.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Miretti è perfettamente guarito dall’infortunio alla spalla che l’ha costretto all’operazione di fine aprile. Non è considerato intoccabile dalla Juventus, che – per esigenze di bilancio – potrebbe cederlo: il classe 2003 è un prodotto del vivaio, quindi garantirebbe una plusvalenza totale.

Il Napoli, però, prima di affondare il colpo dovrà chiudere le altre pratiche aperte: il nuovo portiere, un esterno sinistro e la valutazione sul vice-Di Lorenzo. Zanoli, per ora, sta convincendo e ciò ha rallentato i contatti con il Siviglia per Juanlu Sánchez.

Ma appena sarà il momento di completare il centrocampo, il nome di Miretti tornerà caldo. Trovare un accordo con il giocatore non sarà complicato: il fascino del Napoli campione d’Italia e il progetto Conte potrebbero accelerare tutto. Toccherà alle società trovare la formula adatta per definire un’operazione che, come conclude La Gazzetta dello Sport, potrebbe decollare già dalla prossima settimana.