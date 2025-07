Milinkovic-Savic al Napoli, è fatta: ora tocca a Miretti. Ngonge verso il Toro

Giornata di accelerazioni concrete per il Napoli, che si avvicina alla chiusura di due operazioni chiave: Vanja Milinkovic-Savic è pronto a diventare il nuovo portiere della squadra di Conte, mentre Cyril Ngonge si prepara a vestire la maglia del Torino. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il doppio affare – pur formalmente slegato – è ormai giunto al traguardo.

L’accordo tra Napoli e Torino per il portiere serbo è in via di definizione: operazione da 22 milioni di euro complessivi, tra clausola e bonus, con pagamento rateizzato su più anni. Milinkovic-Savic, 28 anni e 202 centimetri di altezza, diventerebbe così il giocatore più alto della rosa azzurra, superando persino i 201 cm di Lorenzo Lucca. Da giorni attende il via libera in ritiro col Torino, dove si limita ormai al minimo indispensabile. La distanza geografica è minima: Passo dello Stelvio – dove si trova il Toro – dista solo un’ora da Dimaro. Come riferisce ancora Mandarini sul Corriere dello Sport, il portiere dovrebbe aggregarsi presto al gruppo e sarà regolarmente in campo a Castel di Sangro.

In parallelo, Ngonge sta per completare il trasferimento al club granata. Visite mediche fissate per oggi e poi firma sul contratto: prestito con diritto di riscatto, fissato a 16 milioni più un milione di parte fissa.

Mercato ragionato: tra ambizione e sostenibilità

Il Napoli prosegue così nel proprio piano di ricostruzione, fatto di equilibrio tra investimenti e sostenibilità, come sottolineato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport. Dopo lo scudetto vinto con una rosa corta, la società sta gradualmente allargando il ventaglio delle alternative. L’unico elemento “fuori policy” resta Kevin De Bruyne, obiettivo di altissimo profilo, ma per il resto gli acquisti si stanno concentrando su profili giovani con margini di crescita.

Conte lo ha detto chiaramente: «In questo momento non siamo strutturati per affrontare tutte le competizioni». Il gruppo scudettato rappresenta la base, ma per puntare a campionato, Champions, Coppa Italia e Supercoppa in Arabia serve altro.

Miretti nel mirino

E proprio in quest’ottica si inserisce il nome di Fabio Miretti, classe 2003 della Juventus, cresciuto nella Next Gen e molto apprezzato da Giovanni Manna, che lo conosce bene dai tempi bianconeri. Il Napoli ha già avviato i contatti, ma resta da definire la formula dell’operazione e l’intesa economica con il club di Torino. Per il momento, Miretti partirà regolarmente per il ritiro con la Juve, ma il suo profilo resta monitorato per completare il centrocampo azzurro.