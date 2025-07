Corriere dello Sport: “Assalto a Ndoye: Napoli in pressing, Nottingham pronto a strappare il sì”

Questione fascia sinistra: il Napoli insiste per Dan Ndoye, ma la trattativa resta complessa. Dopo settimane di attesa, ieri si è registrata una riapertura del dialogo con il Bologna, come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, ma la nuova proposta da 35 milioni più 5 di bonus – più ricca della precedente che includeva anche il cartellino di Alessandro Zanoli – non ha ancora convinto il club di Saputo, che continua a fare muro. La richiesta iniziale resta ferma sui 45 milioni, e la risposta è stata ancora negativa.

Tuttavia, come sottolinea ancora Mandarini sul Corriere dello Sport, la distanza economica tra i due club sembra ormai colmabile. A preoccupare di più è l’inserimento deciso del Nottingham Forest: il club inglese ha già raggiunto un accordo con Ndoye per un ingaggio ben superiore rispetto a quello offerto dal Napoli (5 milioni in più) e si prepara a rilanciare fino a sfiorare la cifra richiesta dai rossoblù. Il fascino della Premier e la concretezza dell’offerta stanno mettendo in discussione l’operazione azzurra.

Un obiettivo prioritario per Manna e Conte

Il Napoli continua comunque a lavorare con convinzione sull’operazione. Ndoye è da mesi in cima alla lista dei desideri del club partenopeo, già indicato lo scorso gennaio come possibile sostituto di Kvaratskhelia durante la sua assenza. Secondo quanto riportato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il profilo dell’esterno svizzero è tra i più graditi a Conte, che lo considera ideale per il suo sistema di gioco.

L’arrivo di Lucca e Beukema a Dimaro ha riacceso l’entusiasmo, ma il piano di ricostruzione è ancora incompleto. E proprio sulla corsia mancina offensiva si concentrano ora le attenzioni del direttore sportivo Giovanni Manna. Ndoye resta il preferito, anche per le qualità fisiche e tattiche che ben si sposano con l’identità richiesta dal tecnico pugliese.

Premier, riflessioni e alternative

Il Bologna, dopo aver ceduto Beukema proprio al Napoli, resta irremovibile su Ndoye: la valutazione resta tra i 45 e i 50 milioni. E nel frattempo, l’affondo del Nottingham – con proposta allettante e la vetrina della Premier League – ha messo Ndoye di fronte a un bivio. Ma il Napoli non ha ancora abbandonato la corsa. Durante la tournée con la Nazionale svizzera negli Stati Uniti, lo stesso calciatore avrebbe apprezzato l’interesse e la stima espressa da Conte, segnale che anche la Serie A e il progetto partenopeo restano opzioni molto concrete.

Nel caso in cui l’operazione con Ndoye non dovesse andare a buon fine, restano vive alcune piste alternative, più suggestive che realistiche al momento: tra queste spuntano i nomi di Jack Grealish, in uscita dal Manchester City, e Federico Chiesa, legato al Liverpool, entrambi profili di alto profilo e altissimo costo.