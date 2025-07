Conte fa la follia: cambio totale di modulo per la prossima stagione | Non lo ha mai usato in carriera

Conte pronto a portare avanti un’idea folle per la prossima stagione: si va verso il cambio totale del modulo.

Antonio Conte potrebbe totalmente stravolgere la propria squadra e questo per il calciomercato estivo. La società partenopea sta infatti portando avanti una sessione di mercato altamente produttiva: sia in entrata, sia in uscita. La voglia è quella di smussare la rosa e costruire una squadra competitiva per il futuro.

Dopo aver vinto il quarto scudetto lo scorso anno nel corso dell’ultima giornata di campionato grazie alla vittoria ottenuta contro il Cagliari, la società vuole aprire un ciclo vincente. A partire dal patron De Laurentiis che ha grandissime ambizioni, passando per il direttore sportivo Manna e il tecnico Antonio Conte.

Tutti e tre i protagonisti già citati, compresa la squadra e tutta la dirigenza, hanno un grande obiettivo. Sicuramente quello di riconfermarsi in campionato non vedendosi scippare immediatamente il tricolore dal petto, e soprattutto portare avanti un percorso europeo in Champions in grado di aprire un ciclo.

Insomma si è creato un ambiente ben amalgamato e costruito secondo le convinzioni di Antonio Conte. E il ds Manna sta accontentando il tecnico in tutte le sue richieste. Tant’è che il mercato in entrata sin qui, è da dieci in pagella. A vestire la maglia del Napoli il prossimo anno ad esempio, ci sarà Kevin De Bruyne.

Gli acquisti

Il belga da svincolato, ha sposato il progetto di Conte e i suoi. Ha già infiammato la piazza napoletana che non vede l’ora di ammirarlo in campo. Dopo De Bruyne è stato il turno di Noa Lang. L’olandese si è unito alla compagine partenopea dopo l’esperienza con il PSV e si è detto entusiasta.

A questi nomi, già di per sé altisonanti, ne vanno aggiunti degli altri. Ad esempio Marianucci arrivato dall’Empoli, Beukema prelevato dal Bologna per 31 milioni di euro e ancora Lucca, che ha lasciato l’Udinese per approdare alla corte di Conte. E proprio per quest’ultimo arrivo, il tecnico, potrebbe stravolgere il proprio schema.

Le parole di Lukaku

Lo scorso anno l’allenatore ha proposto diversi moduli. A partire dal 3-4-2-1, passando per il 4-2-3-1 sino a scegliere prevalentemente il 4-3-3 piuttosto che il 3-5-2. Insomma Conte ha le idee chiarissime ma potrebbe stravolgerle dopo l’arrivo di Lucca, magari per farlo giocare accanto a Lukaku che ha speso parole al miele per il compagno.

Durante un’intervista rilasciata a Sky Sport infatti, Lukaku, ha detto: “Penso che stiamo lavorando molto bene come squadra, è un momento importante per noi. Ci aspetta una stagione lunga ma siamo qui con la mentalità giusta. Lucca? Sto cercando di aiutarlo sulla parte tattica. Mi può anche aiutare in campo se giochiamo insieme, quello dipende dal mister”. Chissà dunque che Conte non opti per un 4-3-1-2 schierando De Bruyne come trequartista.