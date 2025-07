Napoli, da Dimaro a Ischia: bilancio di mercato e nuove strategie. Il trio De Laurentiis-Conte-Manna ora pianifica il finale

Il Napoli saluta le Dolomiti e si prepara ad aprire un nuovo capitolo tra mare e strategie. Dopo dieci giorni intensi di lavoro a Dimaro, la squadra azzurra ha lasciato il Trentino per godere di 48 ore di riposo prima di trasferirsi a Castel di Sangro. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la fase montana della preparazione si chiude, ma inizia quella «marina»: sull’isola d’Ischia, infatti, il presidente De Laurentiis, il tecnico Conte e il ds Manna si ritroveranno per fare il punto sul mercato e pianificare le prossime mosse.

Con sei acquisti già ufficializzati (De Bruyne, Milinkovic-Savic, Lang, Marianucci, Beukema, Lucca) e circa 120,5 milioni investiti – senza contare i bonus e i costi extra dell’operazione De Bruyne – il club si prepara ad affrontare un finale di mercato cruciale. Come riporta ancora Mandarini per il Corriere dello Sport, la cessione imminente di Osimhen al Galatasaray per 75 milioni rappresenta una svolta importante, ma il Napoli non ha ancora completato la sua trasformazione.

Tra i temi centrali che saranno approfonditi a Ischia c’è quello dell’esterno offensivo mancino: Ndoye del Bologna resta l’obiettivo principale, ma il club emiliano ha già respinto 40 milioni (35+5 di bonus) offerti dagli azzurri. Restano vive le ipotesi Jack Grealish (in uscita dal City) e Raheem Sterling (Chelsea). Parallelamente, tiene banco il futuro di Raspadori: valutato 30 milioni, è difficile da piazzare sul mercato, e cresce l’ipotesi di una sua permanenza.

Come scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, sabato scorso proprio Raspadori ha giocato da mezzala offensiva, soluzione che potrebbe orientare le scelte a centrocampo. Manna continua ad apprezzare il profilo di Fabio Miretti della Juve, mentre tra i terzini si valuta con attenzione Zanoli e resta in stand-by la trattativa per Juanlu Sanchez del Siviglia (17 milioni più il 10% sulla futura rivendita).

A Ischia, De Laurentiis, Conte e Manna decideranno i prossimi passi. Il Napoli ha già cambiato volto, ma l’estate è ancora lunga.