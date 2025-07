Corriere dello Sport: “Il Napoli veste Premier”

DIMARO FOLGARIDA – C’è di mezzo il mare, anzi due: la Manica tra Ndoye e il Napoli, e il Golfo tra Napoli e Ischia, dove in queste ore si sono concentrate le riflessioni di mercato del club azzurro. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, mentre l’isola verde diventava il quartier generale informale della dirigenza partenopea, Dan Ndoye ha scelto l’Inghilterra: sarà un nuovo giocatore del Nottingham Forest.

Il club inglese ha convinto il giocatore con un progetto e un’offerta economica superiore, chiudendo l’operazione con il Bologna per 42 milioni di euro più il 20% sulla futura rivendita. Il Napoli, come ricostruito da Mandarini, si era spinto fino a 40 milioni complessivi (9 per il prestito, 26 per l’obbligo di riscatto e 5 di bonus), ma senza rilanci successivi. Una scelta ponderata da De Laurentiis e dal ds Manna, nel solco della linea economica tracciata con Conte. Esce così un nome dalla lista degli esterni mancini, mentre restano due suggestioni in chiave Premier: Raheem Sterling e Jack Grealish.

Idee in evoluzione: il Napoli riflette a Ischia, poi via al confronto in Abruzzo

Come spiega Fabio Mandarini nel suo approfondimento per il Corriere dello Sport, la fine del ritiro di Dimaro e l’inizio del nuovo raduno a Castel di Sangro (dal 30 luglio al 14 agosto) rappresentano il momento perfetto per fare il punto. Il presidente, il tecnico e il direttore sportivo si sono ritrovati a Ischia e hanno cominciato le prime valutazioni, che proseguiranno all’Aqua Montis di Rivisondoli, quartier generale del club in Abruzzo.

Con l’addio a Ndoye, cambiano le priorità: la fascia sinistra resta aperta e le alternative sono note. Sterling (30), con uno stipendio da 16 milioni di euro, è una pista percorribile solo con la compartecipazione del Chelsea. Anche il Fulham, altro club interessato, è nella stessa situazione: serve un contributo economico significativo da parte dei Blues. Il Napoli avrebbe già avviato i contatti e starebbe ragionando su un prestito, a cui lo stesso giocatore aprirebbe.

Piace anche Grealish (29), che potrebbe lasciare il Manchester City. Il Napoli lo attrae e, come riferisce Mandarini, la presenza di De Bruyne potrebbe essere un fattore positivo. Grealish, intanto, si sta allenando da solo in Costiera Amalfitana: sarà un caso, forse no. Sullo sfondo restano anche Federico Chiesa (Liverpool, 28) e Alejandro Garnacho (Manchester United, 21), quest’ultimo già trattato a gennaio.

Juanlu, Zanoli e le uscite: il mercato continua

In difesa, resta viva la pista che porta a Juanlu Sanchez (21) del Siviglia. Gli andalusi chiedono 17 milioni più il 10% sulla futura rivendita, ma il Napoli ha già l’accordo con il giocatore e attende che i termini economici possano allinearsi. Intanto, il Bologna ha chiesto nuovamente Alessandro Zanoli.

Sul fronte uscite, è ormai definito il trasferimento di Alessio Zerbin alla Cremonese. Jens Cajuste è nel mirino di Ipswich e Besiktas, mentre si registra una frenata nei dialoghi tra PAOK e Cheddira.

Come conclude Fabio Mandarini nel suo articolo per il Corriere dello Sport, il Napoli è entrato in una fase di riflessione profonda, con l’obiettivo di calibrare le prossime mosse senza farsi prendere dalla frenesia. Perché, come accaduto con Ndoye, il mercato si vince anche evitando salti nel vuoto.