Kvaratskhelia verso l’addio: svelati i 4 nomi per sostituirlo, c’è una sorpresa

Il Napoli prepara la rivoluzione in attacco: dalla pista Chiesa alla suggestione Duran, ecco tutti i nomi sul taccuino di De Laurentiis per il dopo-Kvara.

Il Napoli si prepara al terremoto di mercato. Secondo quanto rivelato da Il Mattino, l’addio di Khvicha Kvaratskhelia, sempre più vicino al PSG, potrebbe scatenare un effetto domino clamoroso sul mercato azzurro. E la società ha già pronto il piano per sostituirlo.

La vera sorpresa arriva dall’Inghilterra: De Laurentiis ha messo nel mirino il gioiello colombiano Jhon Duran dell’Aston Villa. Un corteggiamento iniziato in sordina a dicembre e che ora potrebbe concretizzarsi grazie allo slot extracomunitario che si libererebbe con la partenza del georgiano. I Villans chiedono 45 milioni, cifra alla portata considerando il tesoretto da 170 milioni previsto dalle cessioni di Kvara e Osimhen.

Ma non è l’unico nome sulla lista. Il ds Manna sta lavorando su più fronti e ha già avviato i contatti per quello che potrebbe essere il colpo immediato: Patrick Dorgu del Lecce, valutato 40 milioni. Un investimento importante per il presente e il futuro.

E poi c’è il nome che fa sognare i tifosi: Federico Chiesa. L’ex Juventus gradirebbe il ritorno in Serie A, ma l’operazione è complicata dal Liverpool che non intende partecipare al suo ingaggio da 7 milioni. Sullo sfondo resta anche la pista che porta a Edon Zhegrova del Lille, anche se la richiesta di 50 milioni appare al momento proibitiva.

La sorpresa più grande potrebbe però materializzarsi nelle prossime ore: secondo fonti vicine alla società, De Laurentiis avrebbe un quinto nome top secret, tenuto finora nascosto per evitare aste al rialzo. Un profilo che potrebbe spiazzare tutti e riaccendere l’entusiasmo della piazza.