Danilo lascia la Juventus per il Napoli: accordo raggiunto, ecco quando arriva

Svolta improvvisa per il difensore brasiliano: accordo trovato per la rescissione con i bianconeri.



Colpo di scena nel mercato di gennaio: Danilo e la Juventus sono pronti a dirsi addio. Una notizia che ha del clamoroso e che apre scenari inaspettati, con il Napoli pronto ad accogliere quello che fino a ieri era il capitano bianconero. L’accordo è stato raggiunto dopo un’intensa trattativa con Cristiano Giuntoli, con il brasiliano che ha fatto un importante passo verso la fumata bianca.

Il difensore, in un gesto che sottolinea la sua volontà di cambiare aria, ha rinunciato sia alla buonuscita inizialmente richiesta che a una serie di premi previsti dal suo contratto. Ma c’è un dettaglio tutt’altro che marginale nell’operazione: Giuntoli ha posto una condizione temporale precisa e strategica. Il trasferimento si concretizzerà solo dopo il big match del 25 gennaio al Maradona, quando le due squadre si affronteranno in uno scontro diretto che potrebbe dire molto sulle ambizioni scudetto di entrambe.

I dettagli economici dell’accordo sono già definiti: per Danilo è pronto un contratto di 18 mesi a 2,4 milioni di euro più bonus. Una mossa che guarda già al futuro, con il club partenopeo che si assicura un rinforzo di esperienza internazionale in vista della prossima stagione, quando gli impegni si moltiplicheranno tra campionato e coppe europee.

Nel frattempo, il mercato azzurro registra un’altra operazione in definizione: Marin si avvicina al prestito al Villarreal, in una sessione di gennaio che si sta rivelando sempre più movimentata per il club di De Laurentiis.