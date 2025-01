Sky: “Kvara-PSG, il Napoli fissa il prezzo. Conte vuole Chiesa. Le ultime su Danilo”

Sky Sport rivela la richiesta del Napoli per Kvaratskhelia. Conte spinge per Chiesa come sostituto. Novità sulla situazione Danilo e le altre trattative azzurre.

Il mercato del Napoli entra nel vivo con Antonio Conte che monitora attivamente le strategie del club. Secondo quanto riportato da Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, intervenuto a Giochiamo D’Anticipo su 11 Televomero, la situazione è in continua evoluzione.

Sul fronte Kvaratskhelia, emerge uno scenario interessante: “Il PSG è interessato, ma il Napoli ha fissato condizioni precise: 80 milioni senza contropartite tecniche. I francesi dovranno avvicinarsi a questa cifra, anche se l’inserimento di un calciatore potrebbe aprire a nuove valutazioni. Sarebbe la prima o seconda plusvalenza più alta nella storia del club, considerando che i qatarioti quando pagano, pagano bene”, ha spiegato Modugno.

Per quanto riguarda il possibile sostituto, Federico Chiesa è in cima alla lista: “Diventerebbe immediatamente l’obiettivo principale, con due condizioni da valutare: la disponibilità del Liverpool alla cessione in prestito e le richieste economiche del giocatore. Con l’ingaggio diviso al 50%, un prestito semestrale sarebbe sostenibile, mentre un progetto a lungo termine con quelle cifre risulterebbe complicato”.

Sul fronte delle altre trattative, il giornalista ha fatto il punto: “Simeone dovrebbe restare in azzurro. Per Zerbin al Venezia mancano alcuni dettagli, mentre il Villarreal mantiene un forte interesse per Rafa Marin. Su Danilo, la situazione è complessa: la Juventus non intende pagare indennizzi per un giocatore in scadenza, e il Napoli è consapevole che presto sarà svincolato”.