Kvaratskhelia-PSG, offerta da 80 milioni: il Napoli ha individuato il sostituto

Sky Sport rivela: De Laurentiis apre alla cessione del georgiano a gennaio. Contatti avviati con il Lille.

Il futuro di Khvicha Kvaratskhelia potrebbe essere lontano da Napoli. Secondo quanto rivelato in esclusiva da Sky Sport attraverso Gianluca Di Marzio, il Napoli avrebbe aperto alla possibilità di cedere il suo gioiello al PSG già nella finestra di gennaio.

La richiesta del club di Aurelio De Laurentiis è chiara: “L’affare si fa solo alle condizioni degli azzurri: 80 milioni senza contropartite”, riferisce Di Marzio sul suo portale. I francesi partirebbero da una base inferiore, ma ci sarebbe la volontà di trovare un punto d’incontro.

Un cambio di rotta significativo rispetto alle ultime settimane, quando si parlava di rinnovo imminente. Il motivo del ritardo nella firma è ora evidente: l’inserimento prepotente del club parigino ha cambiato le carte in tavola.

Il Napoli non si fa trovare impreparato: il ds Giovanni Manna ha già avviato i contatti con il Lille per Edon Zhegrova, esterno kosovaro individuato come possibile sostituto del georgiano. “Il georgiano non è più una pedina intoccabile del club di Antonio Conte”, sottolinea Di Marzio, evidenziando come l’esplosione di Neres nelle ultime partite abbia facilitato questa decisione.