Il PSG vuole Kvara a gennaio. Zaccardo incontra gli emissari del club parigino

Clamorosa indiscrezione de Il Roma: il Paris Saint-Germain vuole subito Khvicha Kvaratskhelia. L’intermediario Cristian Zaccardo ha lasciato Dubai per incontrare gli emissari francesi.

Una notizia clamorosa scuote il mercato del Napoli: il Paris Saint-Germain avrebbe messo nel mirino Khvicha Kvaratskhelia per il mercato di gennaio. Secondo quanto rivelato in esclusiva da Il Roma, la trattativa sarebbe già entrata nel vivo con un intermediario d’eccezione.

Cristian Zaccardo, campione del mondo 2006 e già protagonista tre anni fa nel trasferimento del georgiano dalla Dinamo Batumi al Napoli, ha dovuto interrompere improvvisamente il suo soggiorno a Dubai per incontrare gli emissari parigini, Mamuka Jugela e il ds Manna. La trattativa, riporta il quotidiano, non sarebbe più una semplice manifestazione d’interesse ma una concreta possibilità di mercato.

Un elemento chiave della possibile operazione sarebbe il gradimento di Antonio Conte, che nelle ultime uscite ha dimostrato di poter fare a meno del georgiano grazie all’esplosione di Neres.

Il quotidiano napoletano rivela anche il nome del possibile sostituto: Federico Chiesa, attualmente in difficoltà al Liverpool. L’ex Juventus, che non si è mai ambientato in Premier League, potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto. L’ingaggio dell’italiano (circa 3 milioni per i restanti mesi) sarebbe alla portata del club di De Laurentiis.

Il Roma sottolinea come la cessione del talento georgiano garantirebbe un’importante plusvalenza al Napoli, fornendo liquidità immediata dopo gli investimenti estivi, in attesa della cessione di Osimhen a giugno.