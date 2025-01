Kvaratskhelia e Politano verso il Verona: doppio recupero per il Napoli di Conte

Gli azzurri preparano la sfida contro l’Hellas: le ultime sulle condizioni dei due attaccanti che puntano al rientro per domenica sera.

Il Napoli si prepara alla sfida di domenica sera (ore 20:45) contro il Verona al Maradona, con Antonio Conte che spera di recuperare due pedine fondamentali del suo scacchiere offensivo. Come riportato da Repubblica, sono in corso le valutazioni sulle condizioni di Khvicha Kvaratskhelia, fermato da un affaticamento muscolare.

Il georgiano punta al rientro contro l’Hellas e sogna di affiancare David Neres, protagonista di una prestazione convincente al Franchi contro la Fiorentina. Il tecnico salentino dovrà decidere come completare il reparto offensivo, dove Romelu Lukaku e il brasiliano sembrano essere al momento intoccabili dopo i gol realizzati contro i viola. Buone indicazioni sono arrivate anche da Spinazzola, ma le opzioni potrebbero aumentare.

Novità positive anche sul fronte Matteo Politano. L’esterno azzurro, out nell’ultima trasferta per una piccola elongazione al polpaccio, potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo tra domani e giovedì. L’obiettivo è essere a disposizione già per la sfida contro il Verona, senza dover attendere la successiva trasferta di Bergamo. Nei prossimi giorni saranno decisive le sensazioni del giocatore, che verranno valutate insieme allo staff medico e al tecnico Conte.