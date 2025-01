“Kvaratskhelia al PSG”: Conte stravolge i piani del Napoli

Svolta clamorosa sul futuro del georgiano: il tecnico salentino ha dato il via libera all’operazione per gennaio.



Il Paris Saint-Germain è pronto a sconvolgere il mercato di gennaio con un colpo che avrebbe del clamoroso. Secondo quanto rivelato da Il Roma, il club francese starebbe preparando l’assalto a Khvicha Kvaratskhelia, con il benestare di Antonio Conte.

Una notizia che arriva come un fulmine a ciel sereno e che potrebbe stravolgere completamente i piani del Napoli. L’operazione, come riporta il quotidiano partenopeo, avrebbe già superato la fase preliminare: “L’affare è molto serio. Non è più un pour parler ma una reale possibilità di cedere il ragazzo al club più importante di Francia in questo mercato di riparazione”.

Il via libera definitivo sarebbe arrivato proprio da Conte, individuato come prossimo tecnico dei parigini: “A quanto pare c’è stato il parere positivo di Antonio Conte” rivela Il Roma, aprendo scenari impensabili fino a poche settimane fa sul futuro del talento georgiano.