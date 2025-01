Serie A, la vera classifica: Napoli in testa dopo 19 giornate nonostante 8 rigori negati

Un’analisi dettagliata della classifica di Serie A alla 19° giornata, depurata dagli errori arbitrali, vede il Napoli in testa nonostante i numerosi episodi sfavorevoli.

Conduce il Napoli nel campionato senza errori arbitrali. Stoico il primato partenopeo nel torneo condizionato dagli svariati errori arbitrali. Si pensi al VAR (Di Bello – Di Paolo) che interviene in Napoli – Parma (III giornata) per togliere un grosso rigore al Napoli. Si pensi al VAR (Di Paolo – Aureliano) che non interviene sul rigore inesistente fischiato all’Inter contro il Napoli (XII).

Straordinario il primato azzurro nel contesto di un girone d’andata che ha visto i napoletani penalizzati in nove circostanze e con addirittura otto calci di rigore non concessi. E caliamo un velo pietoso sul trattamento che riceve la squadra azzurra, e tifosi a seguito, negli stadi italici di calcio nell’inquietante silenzio mediatico.

La classifica senza errori arbitrali della19 giornata serie A

Classifica reale Punti Classifica virtuale Punti Napoli 44 Napoli 44 Atalanta* 41 Atalanta* 38 -3 Inter** 40 Inter** 38 -2 Lazio 35 Lazio 33 -2 Fiorentina* 32 Fiorentina* 31 -1 Juventus* 32 Udinese 29 +4 Bologna** 28 Bologna** 28 Milan** 27 Juventus* 25 -7 Udinese 25 Milan** 25 -2 Roma 23 Roma 25 +2 Torino 21 Torino 22 +1 Empoli 20 Como* 20 +2 Genoa 20 Empoli 20 Parma 19 Cagliari 19 +2 Verona 19 Parma 19 +1 Como* 18 Genoa 18 -1 Cagliari 17 Lecce 17 Lecce 17 Venezia 17 +3 Venezia 14 Verona 15 -4 Monza 10 Monza 10

* Una gara in meno.

** Due gare in meno.

