Clamoroso Napoli: assalto a Frattesi, l’Inter fissa il prezzo

Il direttore sportivo azzurro sta studiando la strategia per portare il centrocampista dell’Inter in azzurro.

Il Napoli pensa in grande per il mercato di gennaio e Giovanni Manna ha messo nel mirino un obiettivo di primissimo livello: Davide Frattesi. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il direttore sportivo azzurro starebbe valutando la fattibilità di un’operazione da circa 40 milioni di euro.

L’occasione nasce dall’insoddisfazione del centrocampista dell’Inter per il minutaggio ricevuto finora in nerazzurro. Nonostante le sue prestazioni siano state quasi sempre decisive quando chiamato in causa, Frattesi starebbe cercando “nuovi stimoli”, come riferisce il quotidiano romano.

L’operazione presenta però diverse complessità. L’Inter parte da una richiesta di 45 milioni di euro, una cifra definita “alta e perentoria” dalle fonti vicine alla trattativa. I nerazzurri potrebbero eventualmente scendere fino a 38-40 milioni, ma la sensazione è che vogliano trattenere il giocatore almeno fino al termine della stagione.

Manna starebbe studiando una formula creativa per l’acquisto: un prestito con obbligo di riscatto e pagamento dilazionato su due anni. La cifra richiesta resta comunque elevata e rappresenta il principale ostacolo all’operazione.