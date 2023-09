Frattesi-Napoli, il retroscena svelato da Carnevali: “Il club azzurro ci ha provato e non poco”

L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha svelato un retroscena sul tentativo del Napoli di prendere Davide Frattesi.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Nell’ambito delle recenti dichiarazioni rilasciate dall’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, emergono dettagli intriganti riguardo all’interesse del Napoli per il centrocampista Davide Frattesi, ora in forza all’Inter.

Carnevali, nel corso di un’intervista concessa a Tuttosport, ha toccato diversi argomenti, partendo dalla situazione di Manuel Locatelli, di cui ha parlato con grande stima.

“Cosa penso di Locatelli? Tutto il bene possibile. Sono molto affezionato a Manuel sia a livello personale sia come giocatore. Ricorderò sempre il giorno del suo arrivo dal Milan: la fatica, l’investimento… Ci credevamo e avevamo ragione. Lui può ricoprire più ruoli in mezzo al campo perché ha talento, qualità e carattere. È uno dei migliori talenti del nostro calcio”.

E’ stata la sua rivelazione sul tentativo del Napoli di acquisire Frattesi che ha catturato l’attenzione. Il dirigente del Sassuolo ha svelato: “Frattesi aveva l’ambizione di andare in un grande club, ma non ha espresso preferenze. La Juve è stata una delle prime a interessarsi ma poi, per strategia o per altre scelte, non ha affondato il colpo. C’erano altri club, dall’Inter al Napoli che ci ha provato non poco, e il giocatore ha fatto la sua scelta”.