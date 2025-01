Serie A, la vera classifica senza errori arbitrali: Inter e Lazio favorite? Tutti gli episodi

Polemiche per il mancato rigore al Venezia contro l’Inter, dubbi su Lazio-Como. Gli episodi chiave analizzati.

Non bene la giornata arbitrale, recuperi compresi. Penalizzato il Como e ancora sfortunato il Venezia quando incontra l’Inter. Applica una sorta di par condicio Doveri in Atalanta – Juventus. Dopo la gomitata di Thuram persa in Cagliari – Inter (XVIII), l’arbitro romano non vede la gomitata di Kolasinac rifilata a McKennie.

Resta qualche dubbio sul momentaneo 1 a 1 dell’Inter nel recupero della 19ma giornata col Bologna, ma pare non esserci fallo di Bastoni su Odgaard in avvio di azione che porta al gol di Dumfries.

Lazio – Como 1 – 1, Tremolada (Camplone – Di Paolo).

La gara è condizionata dalla mancata espulsione di Gigot al 18’. Il duro intervento del giocatore laziale su Nico Paz è da cartellino rosso ma Tremolada non prende nessun provvedimento disciplinare. Infortunato Nico Paz è costretto a lasciare il campo sostituito da Assane Diao.

Al 55’ è graziato Pellegrini del secondo cartellino giallo. Pellegrini, già ammonito al 51’ per la trattenuta ad Assane Diao, è inspiegabilmente perdonato per la plateale trattenuta per la maglia allo stesso Diao. Il tecnico romano Baroni sostituirà opportunamente Pellegrini con Nuno Tavares al 60’.

Appaiono fuori luogo le proteste laziali per l’espulsione (58’), doppia ammonizione, di Tchaouna.

Venezia – Inter 0 – 1, Piccinini (Paterna – Guida).

Manca un calcio di rigore ai lagunari all’82’ per l’evidente mani di Zelinski. Se era da rigore il mani di Kossounou in scivolata in Cagliari – Atalanta alla XVI giornata non lo è da meno il mani di Zelinski con le medesime modalità.

Classifica senza errori arbitrali 20 giornata serie A

Classifica reale Punti Classifica virtuale Punti Napoli 47 Napoli 47 Inter* 44 Atalanta* 40 -3 Atalanta 43 Inter* 40 -4 Lazio 36 Lazio 34 -2 Juventus 34 Fiorentina* 31 -1 Fiorentina* 32 Bologna* 29 Milan* 31 Udinese 30 +4 Bologna* 30 Milan* 29 -2 Udinese 26 Juventus* 27 -7 Roma 24 Roma 26 +2 Genoa 23 Torino 23 +1 Torino 22 Genoa 22 -1 Empoli 20 Como 21 +2 Lecce 20 Cagliari 20 +2 Como 19 Empoli 20 Parma 19 Lecce 20 Verona 19 Parma 20 +1 Cagliari 18 Venezia 18 +4 Venezia 14 Verona 15 -4 Monza 13 Monza 13

* Una gara in meno.

