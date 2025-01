Garnacho-Napoli, svolta United: via libera di Amorim e ingaggio raddoppiato

Il Manchester United abbassa le pretese per il talento argentino. Il manager approva la cessione. De Laurentiis offre 3.5 milioni a stagione.

Il Napoli si avvicina a Alejandro Garnacho. Secondo quanto riportato dall’Independent, il Manchester United sarebbe pronto ad ascoltare le offerte degli azzurri per il giovane talento argentino, che avrebbe già dato il suo gradimento al trasferimento.

Anche Ruben Amorim, futuro manager dei Red Devils, non si opporrebbe alla cessione del classe 2004. Un via libera importante che potrebbe accelerare la trattativa, con lo United che avrebbe sensibilmente abbassato le pretese rispetto ai 70 milioni inizialmente richiesti.

La dirigenza di Old Trafford è disposta ad ascoltare tutte le offerte in questo mercato di gennaio, anche per i talenti cresciuti in casa, a causa delle difficili condizioni finanziarie imposte dal Fair Play Finanziario. Ruben Amorim vuole iniziare una ristrutturazione della rosa, ma non può farlo senza effettuare cessioni.

Il Napoli ha già avviato i lavori per un potenziale accordo, e Garnacho sembra essere aperto all’idea di trasferirsi nel club italiano, anche se non sono ancora stati raggiunti accordi sulle condizioni personali. La velocità del giocatore si adatta perfettamente all’idea di gioco di Antonio Conte, allenatore del Napoli.

Dall’altra parte, il ruolo di Garnacho nel sistema di Amorim al Manchester United non è chiaro. Il ventenne è stato utilizzato solo a tratti dal nuovo tecnico portoghese, che ha un’idea diversa su come dovrebbe giocare un esterno d’attacco.

Garnacho è stato anche escluso, insieme a Marcus Rashford, dalla vittoria per 2-1 dello United in trasferta contro il Manchester City. Amorim aveva dichiarato, all’epoca, che la scelta era dovuta a motivi di “selezione” e non a un infortunio.

Sul fronte ingaggio, il Napoli è pronto a offrire 3,5 milioni di euro a stagione, il doppio di quanto Garnacho percepisce attualmente in Premier League. De Laurentiis ha però posto il veto sulla richiesta di una percentuale sulla futura rivendita.