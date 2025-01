Napoli su Garnacho, ma c’è distanza. Sondaggio per Adeyemi

Accordo verbale tra azzurri e PSG per Kvara a 75 milioni. Il club cerca il sostituto tra Premier e Bundesliga.

Il Napoli lavora sul mercato per sostituire Kvaratskhelia. Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio su Sky Sport, il club azzurro ha messo nel mirino Alejandro Garnacho del Manchester United, ma la trattativa non è semplice.

Il giornalista ha fatto il punto sulla situazione: “Il Napoli incasserà circa 75 milioni di parte fissa dal PSG, come già accordato verbalmente con i parigini qualche giorno fa. Per il sostituto, gli azzurri hanno preso in forte considerazione Garnacho, ma le richieste del Manchester United sono alte e il club vorrebbe impostare l’operazione alle proprie condizioni”.

Di Marzio ha poi aggiunto un dettaglio sul mercato: “Si valutano tutte le possibili alternative: in Germania è stato fatto il nome di Karim Adeyemi del BVB, ma al momento non ci sono conferme. Il Napoli ha ancora metà calciomercato invernale per trovare il sostituto di Kvaratskhelia”.