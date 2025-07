Conte ha tradito la moglie: FAMIGLIA DISTRUTTA | Si dimette dal Napoli per riparare i danni

Il tecnico del Napoli ha tradito la moglie: ed è pronto ad andarsene dal capoluogo campano. Le ultime sul caso.

L’atmosfera si è fatta pesante a casa Conte. Non per questioni di campo, non per una crisi tecnica, ma per qualcosa di molto più personale: si tratta di problemi di cuore. O meglio, un tradimento che avrebbe stravolto l’equilibrio familiare dell’allenatore. E stavolta il calcio non può fare da scudo.

Antonio Conte, allenatore del Napoli dallo scorso anno, avrebbe deciso di dimettersi. Una scelta clamorosa, che all’inizio sembrava legata a tensioni sportive. Ma la verità è ben diversa: una crisi coniugale che ha lasciato cicatrici profonde. E che ora lo costringe a fermarsi con il club napoletano.

Nel silenzio generale, gli indizi si sono moltiplicati. Allontanamenti improvvisi, viaggi improvvisati, telefonate a tarda notte. Fino a quando tutto è venuto a galla. La moglie, Elisabetta, avrebbe scoperto qualcosa che non si perdona facilmente: una verità che cambia tutto lo scenario.

Conte avrebbe deciso di mettere in pausa il lavoro per ricostruire ciò che conta davvero. Una famiglia distrutta da un errore che adesso sta compromettendo la sua stagione e quella del club partenopeo con cui, lo scorso anno, è riuscito a vincere il quarto scudetto della squadra campana.

L’accaduto

Dietro la maschera da duro, Conte si sarebbe piegato alla realtà. Il passo indietro da Napoli, ufficialmente per “motivi personali”, nasconderebbe il desiderio di rimediare, per quanto possibile. Ovviamente bisognerà capire come si evolverà la situazione.

La notizia ha fatto il giro dei social, e con essa anche i dettagli che nessuno avrebbe voluto leggere. Emerge infatti un retroscena delicatissimo: pare che l’allenatore intrattenesse da mesi una chat segreta con Antonella Fiordelisi, ex concorrente del GF Vip. Conversazioni fitte e continue.

Le dichiarazioni

“Non è un marito fedele”, così descritto da Fabrizio Corona, che ha fatto emerge questa notizia durante una puntata della sua rubrica denominata “Falsissimo”.

Ora resta il silenzio. Conte non ha ancora replicato così come Fiordelisi. Solo una certezza: a Napoli non ci sarà nessuna rivoluzione tecnica, perché l’allenatore dovrebbe in ogni caso rimanere alla guida della formazione partenopea.