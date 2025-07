Gazzetta dello Sport: “David-Juve, è fatta: primo colpo dell’era Comolli. Ora l’assalto a Osimhen”

La Juventus è pronta ad accogliere Jonathan David: il bomber canadese sarà a Torino domani per sostenere le visite mediche al J Medical e firmare il suo contratto quinquennale. L’operazione è stata chiusa a parametro zero, come rivelato da Filippo Cornacchia sulla Gazzetta dello Sport, subito dopo l’eliminazione dei bianconeri dal Mondiale per Club. L’accordo è arrivato nel post-partita con il Real Madrid, durante una trattativa ad oltranza che ha portato alla fumata bianca in piena notte italiana.

David è il primo colpo dell’era Comolli-Chiellini, ma non sarà l’unico. L’ex Lille – autore di 25 gol e 12 assist nell’ultima stagione – ha accettato di rivedere le proprie richieste al ribasso pur di sposare la causa juventina. Un ingaggio da 6 milioni più 2 di bonus, a cui si sommano premi alla firma e commissioni, rende l’operazione importante ma sostenibile, soprattutto in relazione al valore del giocatore.

Come sottolineato ancora da Filippo Cornacchia sulla Gazzetta dello Sport, David rappresenta una pedina strategica per l’attacco di Igor Tudor: può agire da centravanti, ma anche da seconda punta o nei due trequartisti del 3-4-2-1. Un elemento duttile che aumenta la concorrenza per Dusan Vlahovic, sempre al centro di un braccio di ferro contrattuale (scadenza 2025), e che potrebbe rafforzare la posizione della Juve anche in un’eventuale trattativa con il PSG per Kolo Muani, finito nel mirino anche del Chelsea.

Il vero obiettivo, però, resta Victor Osimhen. La Juve non ha mai abbandonato la pista che porta al nigeriano, da mesi favorevole al trasferimento in bianconero. Secondo quanto riportato da Filippo Cornacchia della Gazzetta dello Sport, i contatti con l’entourage dell’attaccante ex Napoli vanno avanti da tempo, già da quando in società era presente Cristiano Giuntoli. L’ostacolo più grande resta la clausola da 75 milioni imposta dal Napoli, oltre alla concorrenza di PSG e club di Premier League.

Comolli, nel frattempo, non perde di vista nemmeno Kolo Muani, che potrebbe tornare in prestito dal PSG. In lista resistono anche Santiago Castro (Bologna) e Mateo Retegui (Atalanta), su cui però è forte la pressione del Milan.

La Juventus riparte così dagli Stati Uniti con un volto nuovo e un mercato offensivo ancora tutto da scrivere. E come evidenzia la Gazzetta dello Sport, con David in arrivo e Osimhen nel mirino, l’attacco bianconero si prepara a una vera rivoluzione.