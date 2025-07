Gazzetta dello Sport: “Napoli, si parte dalle uscite”

Il Napoli saluta un altro tassello della scorsa stagione: Rafa Marin è ufficialmente un giocatore del Villarreal. Come riportato da Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il difensore spagnolo ha sostenuto le visite mediche e firmato il contratto con il club iberico, in un’operazione che porta subito un milione nelle casse del Napoli per il prestito, con diritto di riscatto fissato a 15 milioni per l’estate prossima. Una mossa che anticipa una tendenza: prima di iniziare il ritiro, Antonio Conte vuole lavorare con un gruppo quanto più simile possibile a quello che affronterà la prossima stagione. E, tra rientri dai prestiti e profili fuori dal progetto, c’è un’intera squadra da sistemare.

Un addio che fa riflettere: Marin ha avuto poco spazio, ma – per sua stessa ammissione – è cresciuto tantissimo lavorando con Conte. Ora andrà a giocare la Champions League e chissà che un giorno non possa tornare al “Maradona” da avversario. Lo stesso discorso vale per Natan, riscattato dal Betis, che lascia un ricordo sbiadito in azzurro.

Secondo quanto riportato da Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il Napoli aveva già salutato altri profili a fine prestito: Billing, autore del possibile “gol scudetto” nel pari contro l’Inter, Okafor e Scuffet, protagonista della parata decisiva a Bologna, all’ultimo respiro.

Il ritorno dei prestiti agita il lavoro del direttore sportivo Giovanni Manna. Sono rientrati Cajuste e Lindstrom (non riscattati da Ipswich ed Everton), Cheddira dall’Espanyol, Folorunsho dalla Fiorentina, Zerbin dal Venezia e Zanoli dal Genoa. Per tutti loro si cercano soluzioni: Zerbin piace al Pisa e potrebbe interessare al Lecce di Di Francesco, suo ex tecnico. Zanoli potrebbe rientrare in operazioni in entrata. Folorunsho, invece, potrebbe restare come sesto centrocampista, ma – come già avvenuto a gennaio – desidera maggiore continuità.

I più richiesti? Secondo Vincenzo D’Angelo della Gazzetta dello Sport, i nomi più caldi sul mercato sono Ngonge e Simeone. Entrambi hanno avuto un ruolo ridotto ma importante nello spogliatoio e ora cercano una nuova centralità. Per il Cholito, interessamenti in Italia (Genoa, Pisa) e anche in Spagna, dove il Siviglia lo ha inserito come contropartita nell’affare Juanlu Sanchez.

Il Napoli ha iniziato il proprio mercato in uscita e, come evidenzia la Gazzetta dello Sport, c’è tanto lavoro da fare: un gruppo da sfoltire, una squadra da modellare e la necessità di presentarsi al ritiro con le idee chiare e il carico più leggero.