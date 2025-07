Repubblica: “Beukema sempre più vicino al Napoli”

Il Napoli accelera per Sam Beukema, uno dei nomi cerchiati in rosso nella lista dei desideri di Antonio Conte per rinforzare il reparto difensivo. Come racconta Marco Azzi su Repubblica Napoli, il centrale olandese è in cima alle preferenze per diventare l’alternativa a Rrahmani e Buongiorno, e le parti si sarebbero ormai avvicinate in modo sensibile rispetto allo stallo registrato nei giorni scorsi.

L’operazione è una delle priorità seguite personalmente dal direttore sportivo Giovanni Manna, che – secondo quanto riporta ancora Marco Azzi su Repubblica Napoli – ha ricevuto il via libera dal presidente Aurelio De Laurentiis per chiudere l’affare. Resta da limare una differenza di circa un paio di milioni, ma c’è ottimismo: il giocatore, da parte sua, ha già fatto intendere di sentirsi pronto per la nuova avventura in azzurro.

Se tutto procederà secondo i piani – come sottolineato una terza volta da Marco Azzi sulle colonne di Repubblica Napoli – Beukema potrebbe diventare ufficialmente un nuovo difensore del Napoli entro la fine della settimana, completando così il terzo colpo di mercato dopo Kevin De Bruyne e Luca Marianucci.