Corriere dello Sport: “Napoli, Lang è pronto: si allena a Marbella in attesa delle visite”

Noa Lang si allena già, anticipando i tempi. Il futuro esterno sinistro offensivo del Napoli, come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, si trova a Marbella e non perde tempo: gioca con i bambini su un campetto in terra battuta, poi si allena con intensità su un campo in erba, alternando sprint, tiri e dribbling. Una preparazione personale mirata, in piena sintonia con il ritiro azzurro ormai alle porte. Intanto a Eindhoven, la dirigenza del PSV è alle prese con gli ultimi dettagli burocratici per formalizzare l’accordo con il ds Manna, che ha chiuso l’operazione nei giorni scorsi. L’annuncio ufficiale e le visite mediche sono previste a Roma, probabilmente già la prossima settimana.

Lang, classe 1999, rapper nel tempo libero e attaccante estroso in campo, arriva per rinforzare le corsie di Antonio Conte. Il suo arrivo è stato anticipato sui social dagli stessi allenamenti, diffusi in rete insieme a quelli di altri azzurri già all’opera, come Lobotka e Lukaku.

Come riporta ancora il Corriere dello Sport, l’interesse del Napoli per Juanlu Sanchez, terzino destro classe 2003 del Siviglia, resta vivo. Il ds Manna ha già incontrato la dirigenza andalusa, ma la richiesta è di 20 milioni. Gli azzurri hanno messo sul piatto 12 più 2 di bonus, e provato a inserire Giovanni Simeone come contropartita. Il club spagnolo, però, spinge per un ritocco economico. Il Siviglia deve fare cassa e servono 25 milioni per riequilibrare i conti. Intanto, anche il Pisa ha manifestato interesse per Simeone.

Nel frattempo, scrive Mandarini sul Corriere dello Sport, si continua a monitorare Lorenzo Lucca dell’Udinese e Darwin Nuñez del Liverpool per il ruolo di centravanti. Il primo ha costi accessibili, il secondo resta un sogno complicato. Lucca, reduce dalla Nations League con l’Italia, si aggregherà ai friulani il 10 luglio, salvo sviluppi di mercato.

Capitolo portieri: mentre Meret ha rinnovato fino al 2027 e Contini è confermato, il Napoli valuta Vanja Milinkovic-Savic per completare il reparto. In uscita, invece, resta il nome di Cyril Ngonge, obiettivo del Torino di Baroni, tecnico che già ai tempi della Lazio lo avrebbe voluto con sé. Sul belga c’è anche il Monaco.