Corriere dello Sport: “Napoli, Beukema a un passo”

di Fabio Tarantino – Corriere dello Sport

Il Napoli accelera sul mercato e si avvicina sempre più al primo grande colpo per la difesa. Sam Beukema, centrale del Bologna, è ormai a un passo dal vestire l’azzurro. Come riporta Fabio Tarantino sulle colonne del Corriere dello Sport, la giornata di ieri è stata cruciale per avvicinare domanda e offerta, con contatti continui tra i club che hanno ridotto al minimo la distanza economica.

Il Bologna partiva da una valutazione di 35 milioni, il Napoli aveva offerto 25 milioni più Alessandro Zanoli: proposta rifiutata, ma la trattativa è entrata nella sua fase decisiva. Si lavora su una combinazione tra parte fissa e bonus. L’intesa con il giocatore – contratto di cinque anni – è già definita, e il papà-agente dell’olandese sta spingendo per chiudere.

BEUKEMA È LA PRIORITÀ

La trattativa, racconta ancora Tarantino sul Corriere dello Sport, è cominciata da tempo, e ora si è entrati nell’ultima curva. Il Bologna ha già iniziato a lavorare sul sostituto, consapevole della forte volontà di Beukema di trasferirsi all’ombra del Vesuvio. Il centrale è da mesi il primo nome sulla lista del Napoli per completare la difesa accanto a Rrahmani, soprattutto dopo l’arrivo del giovane Marianucci dall’Empoli.

Leader difensivo con Thiago Motta e ora con Italiano, Beukema si è distinto anche in Champions League e rappresenta, a 26 anni, un investimento in prospettiva. Antonio Conte lo vuole con sé già dal primo giorno di ritiro a Dimaro, e il club sta accelerando per accontentarlo. Il Napoli, come spiega il Corriere dello Sport, considera Beukema un “Rrahmani 2.0”: fisicità, personalità, lettura del gioco e palleggio.

NDOYE, TRATTATIVA IN PARALLELO

Nei colloqui con il Bologna, scrive Tarantino sul Corriere dello Sport, il Napoli ha inserito anche il nome di Dan Ndoye. L’esterno svizzero classe 2000 è uno dei profili più graditi a Conte per completare la batteria di ali con Lang. Anche in questo caso, però, il prezzo è elevato: 45 milioni. Trattativa parallela ma non legata, anche se Zanoli potrebbe essere la chiave per sbloccare almeno uno dei due affari.

Per Ndoye c’è già un’intesa di massima con il Napoli, che lo aveva cercato già a gennaio come potenziale vice-Kvara. Esterno completo, capace di giocare su entrambe le fasce, generoso in fase di sacrificio e migliorato sotto porta (9 gol nell’ultima stagione), Ndoye è perfetto per il calcio di Conte. Ma il costo rimane un ostacolo.

LE PROSSIME ORE DECISIVE

Il Napoli, dunque, guarda con fiducia al traguardo: Beukema è vicino, Ndoye resta un obiettivo concreto. Servirà pazienza e strategia, ma – come sottolinea Tarantino sul Corriere dello Sport – questi sono i giorni di Beukema. Forse le ore. Il tecnico salentino vuole partire per il ritiro con un gruppo già plasmato secondo le sue esigenze. E il club si muove di conseguenza.