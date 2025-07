Corriere dello Sport: “Lang, ultimi dettagli. Firmerà fino al 2030”

Noa Lang è pronto a diventare un nuovo giocatore del Napoli. L’accordo con il PSV è cosa fatta: come riporta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, l’intesa tra i club è stata trovata sulla base di 25 milioni di euro più bonus. Il fantasista olandese, 26 anni, autore di 14 gol nell’ultima stagione e trascinatore nella conquista dell’Eredivisie, firmerà un contratto fino al 2030. La maglia numero 10 indossata a Eindhoven potrebbe diventare un simbolo anche al Maradona.

Lang aveva già aperto al trasferimento a gennaio, ma il veto del club olandese aveva congelato l’operazione. Ora, rispettate le promesse, si è arrivati al via libera: il giocatore è in vacanza a Marbella ma si allena da solo per farsi trovare pronto. Le visite mediche sono attese a Roma già la prossima settimana. Conte lo aspetta per il ritiro di Dimaro.

MERCATO IN FERMENTO: DA JUANLU A LUCCA

Oltre a Lang, il Napoli continua a muoversi su più fronti. Secondo quanto scrive Tarantino sul Corriere dello Sport, c’è fiducia per Juanlu Sanchez del Siviglia. L’offerta azzurra da 12 milioni più 2 di bonus non è ancora sufficiente per il club andaluso, ma i rapporti restano ottimi e il tempo potrebbe favorire l’intesa. Il giocatore, 21 anni, ha già dato il suo sì ed è in attesa di sviluppi.

In attacco, due nomi in ballo: Darwin Núñez del Liverpool resta un sogno, ma i costi sono proibitivi. Più accessibile Lorenzo Lucca, per il quale c’è già un’intesa economica. La scelta definitiva arriverà solo dopo attente valutazioni, ma entrambi piacciono.

PORTIERE CERCASI, NGONGE NEL MIRINO

Dopo il rinnovo di Meret, si cerca un nuovo portiere. Milinkovic-Savic (28) del Torino è il nome caldo, mentre il Parma continua a blindare Sebastian Suzuki (22), almeno per un altro anno. Con i granata, intanto, prosegue il dialogo anche per Cyril Ngonge, esterno offensivo molto stimato da Baroni, che lo avrebbe già voluto con sé alla Lazio. Il Monaco osserva, ma il Napoli resta in vantaggio.

USCITE: SIMEONE, RASPADORI E GLI ALTRI

Sul fronte cessioni, come riporta ancora Tarantino sul Corriere dello Sport, il Pisa insiste per Simeone, mentre anche il Siviglia osserva. Su Raspadori ci sono diverse offerte, ma il club non ha ancora preso una decisione. Ambrosino piace a Cagliari e Cremonese, mentre Mazzocchi è seguito dal Sassuolo.

Manna, nel frattempo, lavora anche sulle possibili partenze di Zerbin, Hasa, Cajuste, Folorunsho e Lindstrom. Ufficiale, infine, l’addio di Rafa Marin: prestito al Villarreal a 1 milione, con diritto di riscatto fissato a 15 milioni al termine della stagione.

Il Napoli, con l’arrivo ormai imminente di Noa Lang, ha dato il primo squillo di mercato. Ma il lavoro è tutt’altro che finito.